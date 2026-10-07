Localiza Meoo vira Localiza Assinatura e amplia oferta para planos de 3 meses

RESUMO ＋ A Localiza, empresa de aluguel de veículos, ampliou as opções de seu serviço de carros por assinatura, que passa a se chamar Localiza Assinatura, em substituição à marca Localiza Meoo. A companhia passa a oferecer contratos de três, seis e nove meses, além dos planos de 12 a 48 meses já disponíveis. A reformulação inclui ainda uma modalidade de pagamento que permite antecipar parte do contrato para reduzir as mensalidades. Segundo a empresa, cerca de 70 mil clientes utilizam atualmente o serviço de assinatura.

Para quem precisa de um carro, a compra não envolve apenas o preço do veículo. A propriedade traz também despesas com IPVA, seguro, manutenção e documentação, além de um compromisso financeiro que pode se estender por anos.

É nesse espaço que serviços de assinatura buscam oferecer uma alternativa. Um estudo realizado pela Localiza mostra que 73% dos consumidores consultados demonstraram interesse em planos inferiores a 12 meses.

Para atender essa demanda, a companhia amplia sua oferta e, ao mesmo tempo, muda a marca do serviço: a Localiza Meoo passa a se chamar Localiza Assinatura.

Além dos contratos de 12 a 48 meses já existentes, passam a ser oferecidos planos de três, seis e nove meses. A proposta é alcançar também quem precisa de um veículo por um período mais curto, sem comprar um carro ou assumir separadamente custos como IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e revisões, já incluídos na assinatura.

A reformulação inclui ainda uma nova forma de pagamento. O cliente pode antecipar parte do valor do contrato no momento da contratação para reduzir as mensalidades seguintes.

Como funcionam os contratos de curto prazo

A principal diferença dos novos planos está na origem dos veículos.

Nos contratos de três, seis e nove meses, o cliente escolhe um carro entre os veículos disponíveis na frota da Localiza. Já nos planos de longo prazo, a partir de 12 meses, permanece a possibilidade de contratar um veículo zero-quilômetro e escolher características como modelo, cor, final de placa e franquia de quilometragem.

A companhia afirma que os contratos mais curtos buscam atender situações em que a necessidade de um automóvel tem prazo definido, como um projeto profissional temporário em outra cidade, uma mudança de rotina ou uma fase de transição familiar.

O interesse também aparece entre consumidores que querem experimentar diferentes modelos antes de assumir um compromisso mais longo, segundo a pesquisa realizada pela própria empresa.

A Localiza disponibiliza em seu site uma calculadora para ajudar na escolha. A ferramenta permite simular diferentes condições e comparar modelos antes da contratação.

A operação de assinatura reúne atualmente cerca de 70 mil clientes ativos, segundo a companhia. O serviço faz parte da estrutura da Localiza, que administra aproximadamente 670 mil veículos alugados

Antecipação pode reduzir as mensalidades

Outra mudança está na forma de pagamento. O cliente pode escolher quanto deseja desembolsar no início da contratação. Esse valor é abatido do montante que seria pago ao longo dos meses seguintes. Na prática, quanto maior o valor antecipado, menores ficam as mensalidades restantes.

Segundo a Localiza, a antecipação também gera um desconto financeiro sobre o valor total do contrato. A empresa afirma que esse benefício é superior ao rendimento que o mesmo dinheiro teria caso acompanhasse o CDI durante o período.

A modalidade é uma alternativa para quem tem recursos disponíveis e prefere desembolsar uma parcela maior no início para reduzir tanto as mensalidades quanto o custo total da assinatura.

Ter um carro ou ter acesso a um carro?

A ampliação dos planos ocorre em meio a uma discussão mais ampla no setor automotivo sobre a relação do consumidor com a propriedade.

No Brasil, comprar continua sendo uma das principais formas de ter acesso a um automóvel, mas pesquisas indicam interesse de parte dos consumidores por outros modelos.

Um levantamento realizado pela UBS com consumidores brasileiros mostrou que 21% consideram alugar um carro por um ano em vez de comprá-lo, enquanto 19% demonstram essa preferência quando considerada uma locação mensal.

No cenário global, a Automotive Consumer Study 2025, da Deloitte, também identificou entre consumidores de 18 a 34 anos abertura para soluções de mobilidade como serviço, conceito conhecido pela sigla MaaS.

É nesse espaço entre ter um carro e ter acesso a um carro que a Localiza busca ampliar a operação. Ao adicionar contratos a partir de três meses, flexibilizar o pagamento e oferecer ferramentas de comparação, a companhia tenta levar a assinatura também a quem precisa de um veículo por menos tempo e não quer transformar uma necessidade temporária em um compromisso de anos.