Localiza Meoo vira Localiza Assinatura e amplia oferta para planos de 3 meses

Localiza Assinatura: serviço passa a oferecer contratos de três, seis e nove meses, além dos planos de até 48 meses (Divulgação) (Localiza/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16h00.
Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 16h05.
A Localiza, empresa de aluguel de veículos, ampliou as opções de seu serviço de carros por assinatura, que passa a se chamar Localiza Assinatura, em substituição à marca Localiza Meoo. A companhia passa a oferecer contratos de três, seis e nove meses, além dos planos de 12 a 48 meses já disponíveis. A reformulação inclui ainda uma modalidade de pagamento que permite antecipar parte do contrato para reduzir as mensalidades. Segundo a empresa, cerca de 70 mil clientes utilizam atualmente o serviço de assinatura.
Para quem precisa de um carro, a compra não envolve apenas o preço do veículo. A propriedade traz também despesas com IPVA, seguro, manutenção e documentação, além de um compromisso financeiro que pode se estender por anos.
É nesse espaço que serviços de assinatura buscam oferecer uma alternativa. Um estudo realizado pela Localiza mostra que 73% dos consumidores consultados demonstraram interesse em planos inferiores a 12 meses.
Para atender essa demanda, a companhia amplia sua oferta e, ao mesmo tempo, muda a marca do serviço: a Localiza Meoo passa a se chamar Localiza Assinatura.
Além dos contratos de 12 a 48 meses já existentes, passam a ser oferecidos planos de três, seis e nove meses. A proposta é alcançar também quem precisa de um veículo por um período mais curto, sem comprar um carro ou assumir separadamente custos como IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e revisões, já incluídos na assinatura.
A reformulação inclui ainda uma nova forma de pagamento. O cliente pode antecipar parte do valor do contrato no momento da contratação para reduzir as mensalidades seguintes.
A principal diferença dos novos planos está na origem dos veículos.
Nos contratos de três, seis e nove meses, o cliente escolhe um carro entre os veículos disponíveis na frota da Localiza. Já nos planos de longo prazo, a partir de 12 meses, permanece a possibilidade de contratar um veículo zero-quilômetro e escolher características como modelo, cor, final de placa e franquia de quilometragem.
A companhia afirma que os contratos mais curtos buscam atender situações em que a necessidade de um automóvel tem prazo definido, como um projeto profissional temporário em outra cidade, uma mudança de rotina ou uma fase de transição familiar.
O interesse também aparece entre consumidores que querem experimentar diferentes modelos antes de assumir um compromisso mais longo, segundo a pesquisa realizada pela própria empresa.
A Localiza disponibiliza em seu site uma calculadora para ajudar na escolha. A ferramenta permite simular diferentes condições e comparar modelos antes da contratação.
A operação de assinatura reúne atualmente cerca de 70 mil clientes ativos, segundo a companhia. O serviço faz parte da estrutura da Localiza, que administra aproximadamente 670 mil veículos alugados
Outra mudança está na forma de pagamento. O cliente pode escolher quanto deseja desembolsar no início da contratação. Esse valor é abatido do montante que seria pago ao longo dos meses seguintes. Na prática, quanto maior o valor antecipado, menores ficam as mensalidades restantes.
Segundo a Localiza, a antecipação também gera um desconto financeiro sobre o valor total do contrato. A empresa afirma que esse benefício é superior ao rendimento que o mesmo dinheiro teria caso acompanhasse o CDI durante o período.
A modalidade é uma alternativa para quem tem recursos disponíveis e prefere desembolsar uma parcela maior no início para reduzir tanto as mensalidades quanto o custo total da assinatura.
A ampliação dos planos ocorre em meio a uma discussão mais ampla no setor automotivo sobre a relação do consumidor com a propriedade.
No Brasil, comprar continua sendo uma das principais formas de ter acesso a um automóvel, mas pesquisas indicam interesse de parte dos consumidores por outros modelos.
Um levantamento realizado pela UBS com consumidores brasileiros mostrou que 21% consideram alugar um carro por um ano em vez de comprá-lo, enquanto 19% demonstram essa preferência quando considerada uma locação mensal.
No cenário global, a Automotive Consumer Study 2025, da Deloitte, também identificou entre consumidores de 18 a 34 anos abertura para soluções de mobilidade como serviço, conceito conhecido pela sigla MaaS.
É nesse espaço entre ter um carro e ter acesso a um carro que a Localiza busca ampliar a operação. Ao adicionar contratos a partir de três meses, flexibilizar o pagamento e oferecer ferramentas de comparação, a companhia tenta levar a assinatura também a quem precisa de um veículo por menos tempo e não quer transformar uma necessidade temporária em um compromisso de anos.
É o serviço de carros por assinatura da Localiza, anteriormente chamado Localiza Meoo. O cliente paga pelo uso de um veículo durante um período determinado, com despesas como IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e revisões incluídas no serviço.
O serviço passa a oferecer contratos de três, seis e nove meses, além dos planos de 12 a 48 meses que já estavam disponíveis.
Nos contratos inferiores a 12 meses, o cliente escolhe entre os veículos disponíveis na frota da Localiza. A partir de um ano, é possível contratar um veículo zero-quilômetro e escolher características como modelo, cor, final de placa e franquia de quilometragem.
A mensalidade inclui custos como IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e revisões. O consumidor paga pelo uso do veículo durante o período contratado sem precisar arcar separadamente com essas despesas.
Sim. O cliente pode antecipar parte do valor do contrato no início da assinatura. Quanto maior o valor antecipado, menores ficam as mensalidades seguintes. Segundo a Localiza, a antecipação também reduz o valor financeiro total do contrato.
A Localiza disponibiliza uma calculadora em seu site que permite simular diferentes condições de contratação e comparar modelos antes da escolha.