Para sair da crise, time do Equador inova no patrocínio e lança camisa com 148 marcas

RESUMO ＋ O tradicional clube equatoriano Club Deportivo El Nacional lançou uma camisa com 148 patrocinadores após iniciar, em agosto, a venda de espaços no uniforme para enfrentar uma grave crise financeira. As cotas, oferecidas por valores entre US$ 250 e US$ 500, atraíram empresas, comerciantes, torcedores e apoiadores e quase esgotaram a área disponível Pressionado por uma grave crise financeira, o Club Deportivo El Nacional encontrou uma solução pouco convencional para reforçar o caixa: lançou uma camisa comemorativa estampada com 148 patrocinadores. A iniciativa transformou o uniforme do tradicional clube equatoriano em um verdadeiro mural publicitário e permitiu a comercialização de espaços para empresas, comerciantes, torcedores e apoiadores interessados em contribuir com a instituição.

O projeto teve início em agosto, quando a diretoria passou a vender áreas do uniforme por valores entre US$ 250 e US$ 500. A estratégia atraiu grande adesão e praticamente esgotou o espaço disponível na camisa. Além de gerar receita imediata, a ação buscou fortalecer a relação do clube com sua torcida, já que cada nome estampado representa uma demonstração de apoio à história e à continuidade de uma das equipes mais tradicionais do futebol equatoriano.

Para Rene Salviano, CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo, iniciativas como essa mostram a importância de uma atuação integrada entre os departamentos comercial e de marketing. Segundo ele, além de acordos estratégicos de longo prazo, os clubes precisam desenvolver ações pontuais capazes de gerar receita rápida ou ampliar a visibilidade da marca em momentos de dificuldade financeira.

A estratégia adotada pelo El Nacional segue uma tendência já vista em outros clubes sul-americanos. Em julho deste ano, o Deportivo Municipal, do Peru, lançou a campanha “Os Mil Patrocinadores do Muni”, colocando à venda mil espaços publicitários em sua camisa por cerca de 200 soles cada. Após três meses, o clube conseguiu preencher todas as cotas com a participação de empresas, comerciantes e empreendedores locais.

Na avaliação de Thiciana Simão, CEO e cofundadora da AdSports, a principal virtude desse tipo de iniciativa está na democratização do acesso ao patrocínio esportivo. Ela destaca que o modelo abre espaço para pequenos negócios e marcas regionais participarem da trajetória do clube, embora ressalte que a multiplicação de patrocinadores exige clareza quanto às contrapartidas oferecidas, já que a exposição passa a ser compartilhada entre dezenas ou centenas de marcas.

Como o projeto saiu do papel

O projeto peruano, por exemplo, foi operacionalizado por meio de uma plataforma digital exclusiva, onde torcedores podiam preencher formulários e ajudar na captação de interessados. Em contrapartida, os participantes recebiam benefícios como ingressos e camisas promocionais, transformando a ação em uma espécie de financiamento coletivo voltado à reorganização financeira da instituição.

Especialistas, porém, alertam para as limitações desse modelo. Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol, argumenta que o aumento do número de marcas reduz a exclusividade e o destaque oferecidos a cada patrocinador. Para ele, a pulverização dos espaços comerciais tende a funcionar como uma medida emergencial de sobrevivência, e não como uma estratégia sustentável de longo prazo.

A mesma avaliação é compartilhada por Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios da Agência End to End. Segundo o executivo, a ação transforma uma dificuldade financeira em uma campanha de mobilização coletiva e reforça o sentimento de pertencimento da torcida. Ainda assim, ele considera difícil que esse formato substitua modelos de patrocínio estruturados com parceiros estratégicos de longo prazo.

Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, entende que a iniciativa foi adequada ao momento vivido pelo clube, ao transformar um problema financeiro em uma oportunidade de engajamento. No entanto, reforça que a construção de uma base sólida de patrocinadores estratégicos e de receitas recorrentes continua sendo o caminho mais seguro para garantir estabilidade financeira.

Já Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, avalia que camisas com centenas ou até milhares de patrocinadores representam mais um reflexo da fragilidade financeira dos clubes do que propriamente uma inovação de mercado. Para ele, quando muitas marcas dividem o mesmo espaço, o potencial de destaque individual e diferenciação comercial tende a ser significativamente reduzido.