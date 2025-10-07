Odete Roitman morreu, veja quem são os suspeitos e seus motivos

A morte de Odete Roitman, uma das maiores vilãs da televisão brasileira, aconteceu no capítulo da última segunda-feira, 6 da novela "Vale Tudo", interpretada por Débora Bloch no remake da trama escrita por Manuela Dias.

Este momento marca uma das cenas mais aguardadas da teledramaturgia nacional, reacendendo a famosa pergunta: "Quem matou Odete Roitman?".

Os cinco principais suspeitos

Para manter o mistério e o suspense, a produção gravou dez finais diferentes envolveu cinco personagens como principais suspeitos do assassinato:

Marco Aurélio (Alexandre Nero) : Figura poderosa e com interesses diretos na TCA, empresa ligada a Odete, virou alvo das suspeitas após comportamento suspeito e uma tentativa de assumir o controle da companhia.

Maria de Fátima (Bella Campos) : Antagonista de Odete desde o início da novela, com forte rancor da vilã devido a antigas traições e conflitos pessoais.

César (Cauã Reymond) : Envolvido em disputas familiares e corporativas, também aparece como um possível assassino devido aos seus desentendimentos com Odete.

Celina (Malu Galli) : Personagem cuja relação com Odete tem nuances íntimas e conflitos velados, sendo outra suspeita no crime.

Heleninha (Paolla Oliveira) : Filha de Odete, artista plástica com desafios pessoais e um passado conturbado, também está entre os suspeitos.

Expectativa e mistério até o último capítulo

Nem mesmo o elenco tem certeza sobre quem é o verdadeiro assassino, já que a autora Manuela Dias e o diretor artístico Paulo Silvestrini conhecem o desfecho real da morte de Odete. Esta estratégia mantém o suspense intenso e gera grande engajamento do público, que acompanha teorias e especulações nas redes sociais.

A novela só vai revelar a identidade do assassino no seu último capítulo, que será exibido em 17 de outubro de 2025, encerrando uma das maiores paixões do público brasileiro por mistérios e tramas dramáticas que marcaram gerações.