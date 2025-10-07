Odete Roitman morreu, veja quem são os suspeitos e seus motivos

Vale Tudo: saiba quando o assassino de Odete será revelado (Divulgação/Gshow )
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05h43.
A morte de Odete Roitman, uma das maiores vilãs da televisão brasileira, aconteceu no capítulo da última segunda-feira, 6 da novela "Vale Tudo", interpretada por Débora Bloch no remake da trama escrita por Manuela Dias.
Este momento marca uma das cenas mais aguardadas da teledramaturgia nacional, reacendendo a famosa pergunta: "Quem matou Odete Roitman?".
Para manter o mistério e o suspense, a produção gravou dez finais diferentes envolveu cinco personagens como principais suspeitos do assassinato:
Marco Aurélio (Alexandre Nero) : Figura poderosa e com interesses diretos na TCA, empresa ligada a Odete, virou alvo das suspeitas após comportamento suspeito e uma tentativa de assumir o controle da companhia.
Maria de Fátima (Bella Campos) : Antagonista de Odete desde o início da novela, com forte rancor da vilã devido a antigas traições e conflitos pessoais.
César (Cauã Reymond) : Envolvido em disputas familiares e corporativas, também aparece como um possível assassino devido aos seus desentendimentos com Odete.
Celina (Malu Galli) : Personagem cuja relação com Odete tem nuances íntimas e conflitos velados, sendo outra suspeita no crime.
Heleninha (Paolla Oliveira) : Filha de Odete, artista plástica com desafios pessoais e um passado conturbado, também está entre os suspeitos.
Nem mesmo o elenco tem certeza sobre quem é o verdadeiro assassino, já que a autora Manuela Dias e o diretor artístico Paulo Silvestrini conhecem o desfecho real da morte de Odete. Esta estratégia mantém o suspense intenso e gera grande engajamento do público, que acompanha teorias e especulações nas redes sociais.
A novela só vai revelar a identidade do assassino no seu último capítulo, que será exibido em 17 de outubro de 2025, encerrando uma das maiores paixões do público brasileiro por mistérios e tramas dramáticas que marcaram gerações.