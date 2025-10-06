Quem matou Odete Rotman? Saiba quando o assassino será revelado em 'Vale Tudo'

A pergunta "Quem matou Odete Roitman?" é um dos maiores enigmas da televisão nacional, revivido com força total no remake de "Vale Tudo". A trama, escrita por Manuela Dias, mantém o suspense que marcou a versão original, lançada em 1988.

A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo da novela, marcado para 17 de outubro de 2025. Até lá, o público acompanha uma série de intrigas e desconfianças entre os cinco principais suspeitos.

Cinco suspeitos e dez finais gravados

A autora gravou dez finais diferentes para o crime, envolvendo cinco personagens no centro das suspeitas: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Nem mesmo o elenco sabe quem matou Odete, pois o segredo é interrompido apenas pela equipe de criação.

Desde a exibição da morte de Odete, nesta segunda-feira, 6, a novela tem movimentado redes sociais e debates, renovando o legado da obra no imaginário coletivo.

A expectativa pelo estágio mantém o público ansioso e engajado, solidificando "Vale Tudo" como um público de audiência e repercussão cultural.