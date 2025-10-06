Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem matou Odete Rotman? Saiba quando o assassino será revelado em 'Vale Tudo'

A identidade do assassino de Odete Roitman será revelada nos próximos dias

(Tv Globo/Divulgação)

(Tv Globo/Divulgação)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 23h16.

A pergunta "Quem matou Odete Roitman?" é um dos maiores enigmas da televisão nacional, revivido com força total no remake de "Vale Tudo". A trama, escrita por Manuela Dias, mantém o suspense que marcou a versão original, lançada em 1988.

A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo da novela, marcado para 17 de outubro de 2025. Até lá, o público acompanha uma série de intrigas e desconfianças entre os cinco principais suspeitos.

Cinco suspeitos e dez finais gravados

A autora gravou dez finais diferentes para o crime, envolvendo cinco personagens no centro das suspeitas: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Nem mesmo o elenco sabe quem matou Odete, pois o segredo é interrompido apenas pela equipe de criação.

Desde a exibição da morte de Odete, nesta segunda-feira, 6, a novela tem movimentado redes sociais e debates, renovando o legado da obra no imaginário coletivo.

A expectativa pelo estágio mantém o público ansioso e engajado, solidificando "Vale Tudo" como um público de audiência e repercussão cultural.

Acompanhe tudo sobre:NovelasNovelas da GloboGloboplayGlobo

Mais de Pop

Live Nation sofre revés na Justiça e pode ser alvo de ação coletiva nos EUA

'Vale Tudo' em 1988: como era o Brasil e o mundo quando Odete Roitman morreu da primeira vez

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 6

Taylor Swift: o modelo de negócios por trás da 'showgirl' — e dos recordes

Mais na Exame

Mundo

O que é a cúpula da Asean, onde Lula e Trump poderão se encontrar?

Invest

Região do Delta do Rio Yangtzé responde por 58% do crescimento do comércio exterior chinês

Marketing

OpenAI aposta em narrativa humana na maior campanha global do ChatGPT

Exame IN

A nova casa de Stuhlberger: Vinci fecha compra do controle da Verde