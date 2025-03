Ticketmaster terá nova frente de investigação por ingressos do Oasis no Reino Unido

A Ticketmaster pode ter violado a legislação do Reino Unido ao vender ingressos para o show do Oasis por um valor 150% maior do que o cobrado por outros assentos sem prestar informações claras ao público sobre sua estratégia de preços, afirmaram reguladores em Londres.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA), órgão regulador da defesa da concorrência e de proteção ao consumidor no Reino Unido, desdobrou suas investigações sobre a venda de ingressos em duas novas frentes esta semana.

Uma questão foi que assentos rotulados como "platinum" foram vendidos a um preço mais alto sem que os consumidores fossem devidamente informados de que não incluíam benefícios adicionais.

Outra questão foi a falta de informações fornecidas aos compradores no início da fila sobre as diferentes categorias de ingressos e seus preços, caso os ingressos mais baratos estivessem esgotados antes de sua vez de comprar.

“Estamos preocupados que os fãs do Oasis não tenham recebido as informações necessárias ou possam ter sido induzidos a comprar ingressos que acreditavam ser melhores do que realmente eram”, disse Hayley Fletcher, diretora interina de proteção ao consumidor, em um comunicado. “Agora esperamos que a Ticketmaster trabalhe conosco para resolver essas questões, garantindo que, no futuro, os fãs possam tomar decisões bem informadas ao comprar ingressos.”

Em um comunicado enviado por e-mail, o escritório da Ticketmaster no Reino Unido afirmou: “Nos esforçamos para oferecer a melhor plataforma de venda de ingressos por meio de uma experiência simples, transparente e amigável ao consumidor. Agradecemos a contribuição da CMA para tornar a indústria ainda melhor para os fãs.”

Entenda o caso no Reino Unido

A venda de ingressos para o show do Oasis, que vai reunir os irmãos Noel e Liam Gallagher, separados há 16 anos, gerou grande comoção no Reino Unido. Os ingressos chegaram a ser vendidos por mais de 350 libras (R$ 2.600) e o primeiro-ministro do país, Keir Starmer, prometeu adotar medidas para conter a venda de ingressos a preços inflados.

O órgão regulador britânico então abriu uma investigação para averiguar se a Ticketmaster estava adotando de forma abusiva a prática de preços dinâmicos, o que a empresa negou. Agora, a investigação vai ser conduzida em duas novas frentes.

Desde o início da apuração pelo CMA, em setembro passado, a Ticketmaster fez algumas mudanças no seu processo de venda de ingressos, mas a agência considera que essas alterações ainda não são suficientes para resolver suas preocupações. A empresa vendeu mais de 900 mil ingressos durante a comercialização do show do Oasis, segundo a CMA.

Repercussão na indústria

A Ticketmaster e sua empresa-mãe vêm enfrentando um intenso escrutínio nos últimos anos, após diversas turnês de grande porte cobrarem preços significativamente mais altos para diferentes clientes ou apresentarem dificuldades para atender à demanda. No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA e quase 30 estados processaram a Live Nation, alegando que a empresa monopolizou ilegalmente o setor de eventos ao vivo. Na semana passada, um juiz federal em Nova York negou o pedido da empresa para limitar o caso.

Na segunda-feira, a Live Nation resolveu um processo movido por investidores, concordando em pagar US$ 20 milhões. Os investidores alegavam que a empresa de ingressos e promoção de eventos havia deturpado seu cumprimento das leis antitruste.