O que vai acontecer no 'Estrela da Casa' hoje? Veja horário, dinâmica e mais

O público está confuso com a quantidade de dinâmicas no novo reality da TV Globo, "Estrela da Casa". Hitmaker, batalha, duelo, roadies... são muitos termos para um programa que se passa dentro da casa do Big Brother Brasil e tem metade dos dias de confinamento.

Portanto, é natural que quem assiste se perca com as explicações da apresentadora Ana Clara. Abaixo, um resumo do que vai acontecer nesta quinta-feira, 15:

O que vai acontecer no 'Estrela da Casa' nesta quinta-feira

Hoje é dia de definir a Estrela da Semana ;

; Durante o dia, os participantes encaram uma dinâmica em grupo com especialistas;

Os vencedores (abaixo) disputam a Prova da Estrela mais tarde;

A Prova da Estrela é individual, ao vivo e acontece de noite durante o programa;

O vencedor da prova garante imunidade e indica duas pessoas para disputar o Duelo.

O Duelo acontece na sexta-feira e é uma prova que deixa ambos com risco de cair no "Paredão" do Estrela da Casa ("Batalha"). O perdedor vai direto para a Batalha, que é formada no domingo.

Quem venceu a primeira etapa da Prova da Estrela?

Gael Vicci, Leidy Murilho, Nick Cruz, Nicole Louise e Unna X venceram a primeira prova na tarde desta quinta-feira, 15, e vão disputar a Prova da Estrela mais tarde.

Que horas começa 'Estrela da Casa'?

Nesta quinta-feira, 15, o 'Estrela da Casa' começa logo após a novela 'Renascer', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília.