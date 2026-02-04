Bússola & Cia: 64% das empresas manterão seus times de compliance

Pesquisa da Be.Aliant e da Protiviti Brasil mostra que o compliance entra em 2026 mais estruturado, porém pressionado por equipes enxutas.

O levantamento aponta que 64% das empresas manterão seus times, enquanto as responsabilidades se expandem para riscos, privacidade e auditoria.

Apesar da ampla adoção de canais e códigos, apenas 36% realizam auditorias periódicas e metade não usa KPIs.

O uso estratégico de tecnologia e inteligência artificial ainda é limitado nessas organizações.

Inter lança "Meu Porquinho Rumo ao Hexa"

O Inter conecta o sonho da sexta taça ao investimento em dólar com o “Meu Porquinho Rumo ao Hexa”, com rendimento de 3,85% a.a. e aporte de US$ 10.

Por meio da Global Account, o cliente acessa câmbio 24/7, saques gratuitos em 55 mil caixas eletrônicos nos EUA e cashback em gift cards.

O ecossistema inclui ainda: cartão de débito e crédito internacional, e-Sim com chip de dados para 200 países, e troca de pontos Loop por dólar.

Na Flórida, há benefícios exclusivos como a sala VIP no aeroporto de Orlando, ingressos no Inter&Co Stadium e descontos em passagens da Brightline.

Construtora Tenda anuncia mudanças na diretoria executiva

A Construtora Tenda anunciou uma reorganização estratégica em sua Diretoria com o objetivo de ampliar a eficiência operacional e acelerar a captura de sinergias entre as marcas Tenda e Alea. Como parte do movimento, Luis Martini assume a diretoria executiva de Marketing, Inovação, Relacionamento com Cliente e Tecnologia da holding da holding, que reúne as marcas Tenda e Alea, enquanto Alejandro Abiusi passa a ocupar a diretoria de Estratégia e Gestão de Carteira, na marca Tenda.

Até então diretor executivo da Alea, Martini passa a liderar as frentes de marketing, inovação, relacionamento com cliente e tecnologia das duas unidades de negócio. Já Alejandro Abiusi, que desde 2023 liderava as áreas de Marketing, Estratégia e Inovação da Tenda, assume agora a diretoria de Estratégia e Gestão de Carteira.

Usiminas destinou mais de meio bilhão a investimentos ambientais em 2025

Os investimentos foram parte de uma estratégia contínua para aprimorar o desempenho das operações da empresa e reduzir os impactos para a comunidade de Ipatinga. O aporte resultou na queda de 50% dos eventos relevantes de emissões percebidas pela população, reflexo do reforço da manutenção preventiva, do uso de novas tecnologias e da disciplina operacional. A empresa também reduziu em cerca de 30% as emissões fugitivas de partículas da sinterização e em 3,3% a captação de água, mantendo 95% de recirculação hídrica em seus processos industriais.

FDC conquista medalha de prata no Prêmio Bstory

A Fundação Dom Cabral conquistou a medalha de prata na primeira edição do Prêmio Bstory 2025, na categoria Instituições da Sociedade Civil, com o FDC Longevidade, iniciativa pioneira sobre diversidade geracional. Desde 2020, o projeto lançou sete publicações gratuitas, reunindo mais de 40 especialistas e somando 5 mil downloads. Concedido pelo Movimento bstory, o prêmio reconhece iniciativas voltadas à geração 50+, à diversidade geracional e à longevidade.

Aon conquista Top Employer Brasil pelo 4° ano consecutivo

A Aon plc (NYSE: AON), empresa líder global em serviços profissionais, conquistou pelo quarto ano consecutivo a certificação Top Employer Brasil, concedida pelo Top Employers Institute, reforçando seu compromisso com a excelência na gestão de pessoas. O reconhecimento também foi estendido às operações da Argentina, Colômbia e México, garantindo à companhia o selo Top Employer América Latina 2026 — feito inédito no mercado segurador regional. A certificação avalia práticas de recursos humanos como estratégia de talentos, bem-estar, diversidade e desenvolvimento profissional, posicionando a Aon entre os principais empregadores do ano.

Food To Save revela marcas que mais salvaram alimentos em 2025

A Food To Save, app nº 1 no combate ao desperdício de alimentos no Brasil, acaba de lançar a segunda edição do seu Relatório de Impacto.

O documento apresenta os resultados obtidos pela plataforma e destaca os estabelecimentos que mais contribuíram para transformar alimentos descartados.

O levantamento mostra que, em 2025, a plataforma ajudou a salvar mais de 3 mil toneladas de alimentos, evitando a emissão de CO₂.

No total, as ações da Food To Save geraram R$ 31 milhões em receita incremental para os parceiros comerciais.

Cacau Show, Grupo GPA, St Marche, Zé Delivery e Grupo Supernosso, estiveram na lista das TOP 10 marcas de 2025.

Reforma tributária pode influenciar aumento do preço do material escolar

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), em 2025, os preços de itens escolares subiram 2,35%.

O crescimento é quase o dobro do registrado em 2024 (1,25%), embora ainda fique abaixo da inflação geral do período.

De acordo com especialistas, o cenário pode mudar ainda mais nos próximos anos com a transição da reforma tributária.

A nova regra promete alterar a forma como os impostos sobre bens e serviços são aplicados no país.

Rafael Pandolfo, advogado tributarista, explica que, ao contrário do que se afirma, a reforma tributária não trará tantas simplificações.

“O sistema continua complexo em vários aspectos, e os tributos sempre fazem parte do custo de produção. Normalmente, as empresas acabam repassando todos esses gastos ao consumidor final”.

Agilize Contabilidade alcançou bilhões em economia dos clientes

A Agilize Contabilidade alcançou a marca de R$ 575.024.500,00 em economia para seus clientes, resultado ligado ao seu modelo de mensalidade contábil.

A solução inclui contabilidade completa, com demonstrativos mensais e declarações anuais, além de previsão de impostos visível no painel.

O sistema ajuda o empreendedor a evitar surpresas no caixa, com lembretes automáticos de obrigações, que reduzem riscos de multas.

A empresa também oferece suporte ágil por WhatsApp, telefone, chat e e-mail para todos os seus usuários.

Arquiba, app do torcedor, cresce 230% no último ano

O Arquiba, sportech que transforma a relação do torcedor com o futebol, criado em 2022, cresceu 230% no último ano.

A plataforma já ultrapassa 10 mil usuários ativos por mês, com mais de 250 mil check-ins registrados em 2 mil estádios diferentes.

No último ano, se tornou parte do ecossistema de soluções do Lance!, veículo referência na cobertura esportiva nacional.

O objetivo é continuar incorporando novas funcionalidades, assim como implementar versões em outros idiomas para internacionalizar a tecnologia.

Combate ao assédio encontra gargalos

Pesquisa da Protiviti mostra avanços no combate ao assédio nas empresas brasileiras, com 93% já possuindo norma formal interna.

Apesar disso, a maturidade ainda é desigual: apenas 26% acreditam que líderes saberiam reagir corretamente a uma denúncia.

Apenas 44% das empresas mapearam riscos psicossociais, mesmo com a NR-01 em vigor no território nacional.

O estudo também aponta lacunas no patrocínio da alta direção e na estruturação de treinamentos contínuos para os colaboradores.

Conferência discute tecnologia e novas competências no ensino de idiomas

As transformações tecnológicas e as novas demandas por qualificação devem redefinir o ensino de idiomas no Brasil nos próximos anos.

Esses temas estarão no centro dos debates do CITC 2026 (Cultura Inglesa Teachers’ Conference), organizada pela Cultura Inglesa.

A Disal, referência no setor educacional, participa da programação com debates sobre formação docente e uso de recursos digitais.

Em sua 14ª edição, a conferência contará com mais de 60 palestrantes e apresentação de pesquisas de mais de 100 educadores.