Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 começa nesta quinta; saiba o que assistir

O momento mais aguardado dos cinéfilos chegou. Nesta quinta-feira, 5, começa a Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 e R$ 12 e preços promocionais em combos de pipoca e refrigerante.

Idealizada pela Fenec com apoio da Abraplex, a campanha movimenta uma indústria que sustenta mais de 27 mil empregos diretos no país. Em 2025, levou mais de 5 milhões de pessoas às salas de cinema e vendeu quase o dobro desse valor em ingressos.

Em 2026, redes como Cinemark, UCI, Cinépolis e Cinesystem, que juntas compõem quase 100% do parque exibidor brasileiro, já confirmaram participação. Até o dia 11 de fevereiro, os filmes em cartaz custarão R$ 10 para sessões até às 17h e R$ 12 para os demais horários — inclusive nos fins de semana.

A campanha é uma ótima oportunidade para assistir a alguns dos filmes indicados ao Oscar de 2026. Estão em cartaz produções como O Agente Secreto, Marty Supreme, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, entre outros.

O que assistir na Semana do Cinema de 2026?

Durante a Semana do Cinema, alguns dos indicados ao Oscar de 2026 estarão em cartaz. São eles:

O Agente Secreto (4 indicações)

A Voz de Hind Rajab (1 indicação)

Marty Supreme (9 indicações)

Song Sung Blue (1 indicação)

Avatar: Fogo e Cinzas (2 indicações)

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (8 indicações)

Zootopia 2 (1 indicação)

Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria (1 indicação)

Valor Sentimental (9 indicações)*

Além dos filmes nomeados, outros grandes filmes entram em cartaz. É o caso de:

A Empregada

Justiça Artificial

Terror em Silent Hill

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada

Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu

O Diário de Pilar na Amazônia

Davi - Nasce um Rei

O Primata

Família de Aluguel

Extermínio: O Templo dos Ossos

Anaconda

Tainá e os Guardiões da Amazônia

Stray Kids: The DominATE Experience

Jovens Mães

A Pequena Amelie*

Alerta Apocalipse

Me Ame com Ternura

O Menino e o Panda

Paris Hilton - Infinite Icon

Socorro!

A Cronologia da Água

A Última Ceia

Destruição Final 2

Dois Procuradores

Franz

Lago dos Ossos

Não Assopre Isso

Quando a Luz Arrebenta

Zafari

*Em cinemas selecionados.

Como comprar ingressos para a Semana do Cinema?

É possível comprar os ingressos pela bilheteria online e física dos cinemas participantes.