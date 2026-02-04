Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 começa nesta quinta; saiba o que assistir

Semana do Cinema 2026: veja o que está em cartaz (Divulgação/Getty Images)
Repórter de Casual
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07h18.
O momento mais aguardado dos cinéfilos chegou. Nesta quinta-feira, 5, começa a Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 e R$ 12 e preços promocionais em combos de pipoca e refrigerante.
Idealizada pela Fenec com apoio da Abraplex, a campanha movimenta uma indústria que sustenta mais de 27 mil empregos diretos no país. Em 2025, levou mais de 5 milhões de pessoas às salas de cinema e vendeu quase o dobro desse valor em ingressos.
Em 2026, redes como Cinemark, UCI, Cinépolis e Cinesystem, que juntas compõem quase 100% do parque exibidor brasileiro, já confirmaram participação. Até o dia 11 de fevereiro, os filmes em cartaz custarão R$ 10 para sessões até às 17h e R$ 12 para os demais horários — inclusive nos fins de semana.
A campanha é uma ótima oportunidade para assistir a alguns dos filmes indicados ao Oscar de 2026. Estão em cartaz produções como O Agente Secreto, Marty Supreme, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, entre outros.
Durante a Semana do Cinema, alguns dos indicados ao Oscar de 2026 estarão em cartaz. São eles:
Além dos filmes nomeados, outros grandes filmes entram em cartaz. É o caso de:
*Em cinemas selecionados.
É possível comprar os ingressos pela bilheteria online e física dos cinemas participantes.