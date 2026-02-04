Casual

Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 começa nesta quinta; saiba o que assistir

Iniciativa, que reúne as principais redes exibidoras do Brasil, levou mais de 5 milhões de pessoas aos cinemas em 2025

Semana do Cinema 2026: veja o que está em cartaz (Divulgação/Getty Images)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07h18.

Tudo sobreCinema
O momento mais aguardado dos cinéfilos chegou. Nesta quinta-feira, 5, começa a Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 e R$ 12 e preços promocionais em combos de pipoca e refrigerante.

Idealizada pela Fenec com apoio da Abraplex, a campanha movimenta uma indústria que sustenta mais de 27 mil empregos diretos no país. Em 2025, levou mais de 5 milhões de pessoas às salas de cinema e vendeu quase o dobro desse valor em ingressos.

Em 2026, redes como Cinemark, UCI, Cinépolis e Cinesystem, que juntas compõem quase 100% do parque exibidor brasileiro, já confirmaram participação. Até o dia 11 de fevereiro, os filmes em cartaz custarão R$ 10 para sessões até às 17h e R$ 12 para os demais horários — inclusive nos fins de semana.

A campanha é uma ótima oportunidade para assistir a alguns dos filmes indicados ao Oscar de 2026. Estão em cartaz produções como O Agente Secreto, Marty Supreme, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, entre outros.

O que assistir na Semana do Cinema de 2026?

Durante a Semana do Cinema, alguns dos indicados ao Oscar de 2026 estarão em cartaz. São eles:

  • O Agente Secreto (4 indicações)
  • A Voz de Hind Rajab (1 indicação)
  • Marty Supreme (9 indicações)
  • Song Sung Blue (1 indicação)
  • Avatar: Fogo e Cinzas (2 indicações)
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (8 indicações)
  • Zootopia 2 (1 indicação)
  • Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria (1 indicação)
  • Valor Sentimental (9 indicações)*

Além dos filmes nomeados, outros grandes filmes entram em cartaz. É o caso de:

  • A Empregada
  • Justiça Artificial
  • Terror em Silent Hill
  • Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada
  • Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu
  • O Diário de Pilar na Amazônia
  • Davi - Nasce um Rei
  • O Primata
  • Família de Aluguel
  • Extermínio: O Templo dos Ossos
  • Anaconda
  • Tainá e os Guardiões da Amazônia
  • Stray Kids: The DominATE Experience
  • Jovens Mães
  • A Pequena Amelie*
  • Alerta Apocalipse
  • Me Ame com Ternura
  • O Menino e o Panda
  • O Primata
  • Paris Hilton - Infinite Icon
  • Socorro!
  • A Cronologia da Água
  • A Última Ceia
  • Destruição Final 2
  • Dois Procuradores
  • Franz
  • Lago dos Ossos
  • Não Assopre Isso
  • Quando a Luz Arrebenta
  • Zafari

*Em cinemas selecionados.

Como comprar ingressos para a Semana do Cinema?

É possível comprar os ingressos pela bilheteria online e física dos cinemas participantes.

