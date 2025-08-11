O que aconteceu com os atores de 'Chaves' com o fim do seriado?

Chaves, interpretado por Roberto Gómez Bolaños (Foto/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h05.
Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 10h08.
Os atores do seriado mexicano Chaves tiveram destinos diversos após o sucesso da série, que marcou gerações na América Latina e no Brasil.
Abaixo, um panorama embasado e contextualizado sobre o que aconteceu com cada um dos principais membros do elenco.
Roberto Gómez Bolaños (Chaves): Criador, roteirista e protagonista, Bolaños dedicou a maior parte de sua carreira à TV mexicana, com outros programas e filmes. Depois do fim da série, focou na escrita e produziu novelas, além de peças teatrais. Faleceu em novembro de 2014, aos 85 anos, deixando um legado imenso no humor televisivo.
Édgar Vivar (Senhor Barriga e Nhonho): Continuou ativo após "Chaves", participando de peças, filmes e emprestando voz a animações como Meu Malvado Favorito 2 e Up. Com 76 anos, segue em eventos e convenções ligados à série e faz aparições especiais na TV.
Carlos Villagrán (Quico): Atuou até 1978 na série, mas saiu por desentendimentos com Bolaños. Seguiu carreira solo mantendo o personagem em outros formatos. Com 80 anos em 2024, está envolvido em um projeto com a Netflix sobre sua vida.
Maria Antonieta de las Nieves (Chiquinha): Aos 75 anos, continua interpretando a personagem em shows e eventos. Em 2015, lançou autobiografia contando bastidores e relação com Bolaños. Mantém conexão próxima com fãs.
Florinda Meza (Dona Florinda): Após a morte de Bolaños, com quem foi casada, se afastou dos holofotes, mas segue ativa nas redes sociais, compartilhando memórias da série. Hoje tem 76 anos e é respeitada no universo de Chaves.
Ramón Valdés (Seu Madruga): Faleceu em 1988, aos 63 anos, mas continua sendo uma das figuras mais queridas do seriado.
Rubén Aguirre (Professor Girafales): Morreu em 2016, aos 82 anos, deixando importante legado como o professor da vila.
Angelines Fernández (Bruxa do 71): Faleceu em 1994, aos 69 anos, marcando o público com seu carisma.
Outros coadjuvantes, como Ricardo de Pascual (Seu Furtado) e Ana Lilian de la Macorra (Paty), seguem vivos, mas com trajetórias menos divulgadas, ainda assim presentes na memória afetiva dos fãs.
A série biográfica Chespirito: Sem Querer Querendo, lançada recentemente, dramatiza a vida de Bolaños com um novo elenco e reforça a importância cultural de Chaves e seu impacto em várias gerações.