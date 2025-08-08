‘Chaves’: quem já morreu do seriado? Veja lista

O seriado Chaves (originalmente El Chavo del Ocho), criado por Roberto Gómez Bolaños, marcou gerações com seu humor simples e personagens carismáticos.

Exibido desde os anos 1970, o programa continua vivo na memória dos fãs, mesmo após a morte de vários integrantes do elenco. Aqui você confere quem são os atores de Chaves que já morreram, com datas e causas confirmadas por fontes confiáveis.

1. Roberto Gómez Bolaños (Chaves, Chapolin, Dr. Chapatín)

Personagem ganhou popularidade em vários países da América Latina (Divulgação)

O criador e protagonista da série morreu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, em Cancún, México. A causa da morte foi uma parada cardíaca relacionada ao avanço do Mal de Parkinson.

2. Ramón Valdés (Seu Madruga)

Ramón Valdés, o ator que imortalizou o personagem Seu Madruga (Divulgação)

Considerado um dos personagens mais queridos, Ramón Valdés morreu em 9 de agosto de 1988, aos 63 anos, vítima de câncer no estômago. Seu legado como comediante permanece forte no México e no Brasil.

3. Angelines Fernández (Dona Clotilde / Bruxa do 71)

Angelines Fernández (Divulgação)

A atriz espanhola naturalizada mexicana morreu em 25 de março de 1994, aos 71 anos, devido a um câncer de pulmão. Ela era conhecida por seu passado político contra o regime de Francisco Franco e por sua atuação marcante no seriado.

4. Rubén Aguirre (Professor Girafales)

Rubén Aguirre (Reprodução da web)

Rubén Aguirre morreu em 17 de junho de 2016, aos 82 anos, por complicações de pneumonia. Ele enfrentava problemas de saúde desde um acidente de carro em 2007, que afetou sua mobilidade.

5. Raúl 'Chato' Padilla (Jaiminho, o Carteiro)

Raúl Padilla ficou famoso pelo carteiro de Tangamandápio (Divulgação)

O ator que interpretava o preguiçoso carteiro Jaiminho faleceu em 3 de fevereiro de 1994, aos 75 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

6. Horácio Gómez Bolaños (Godinez)

Irmão de Chespirito interpretou Godínez no seriado (Reprodução)

Irmão de Roberto Bolaños, Horácio interpretava o aluno distraído Godinez. Ele morreu em 21 de novembro de 1999, aos 69 anos, por infarto.

Sucesso bilionário

No México, país que lançou o seriado original do menino pobre de um cortiço para o mundo, o programa foi exibido entre 1973 e 1980, e continuou como um quadro do programa Chespirito até junho de 1992. Segundo uma publicação da Forbes, desde que interrompeu a produção, Chaves faturou, em 20 anos, US$ 1,7 bilhão em taxas de distribuição para a Televisa, que detém os direitos audiovisuais da série.

Mas o sucesso mesmo não veio do México e sim da exibição em outros países. As reprises na TV regular representaram US$ 1,5 bilhão do valor total do faturamento da Televisa com o programa. Boa parte desse valor veio, inclusive, do Brasil.