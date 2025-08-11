‘Camp Rock 3’? Jonas Brothers e Demi Lovato se reúnem em show nos EUA; veja o que se sabe

A aparição surpresa de Demi Lovato na estreia da turnê Jonas 20 — Greetings From Your Hometown, dos Jonas Brothers, reascendeu os rumores sobre a produção de Camp Rock 3, sequência da saga de filmes da Disney, neste fim de semana.

A abertura da turnê foi feita neste domingo, 10, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Demi Lovato cantou músicas clássicas dos dois primeiros filmes da franquia, como This Is Me e Wouldn’t Change a Thing, ao lado de Joe Jonas. O movimento de reaproximação dos dois cantores — que tiveram um passado delicado atrás das câmeras durante a adolescência — fez fãs se perguntarem a Disney, de fato, estaria desenvolvendo um novo filme da franquia.

Os dois longas da franquia, Camp Rock (2008) e Camp Rock 2: The Final Jam (2010), foram lançados no final dos anos 2000, diretamente no Disney Channel. Só o primeiro filme teve quase 9 milhões de visualizações na estreia nos EUA e 146 milhões mundo afora, em 160 países. O alcance tornou a produção no segundo filme original mais assistido do canal de TV na época — atrás somente de High School Music 2 — e gerou receita de US$ 8 milhões somente com a venda de CDs com a trilha sonora e DVDs.

Demi e Joe se conheceram nas audições de “Jonas” e se aproximaram em Camp Rock, mas a relação entre os dois acabou indo além das telonas. No documentário Simply Complicated, a cantora relatou ter se apaixonado por Joe durante as filmagens do primeiro filme, e citou que a cena de Gotta Find You foi um dos momentos mais marcantes atrás das câmeras. O namoro foi confirmado em 2010, mas terminou em maio do mesmo ano.

Nos anos recentes, não houve colaborações públicas frequentes entre a cantora e a banda de irmãos. Mas nas últimas semanas, surgiram sinais de aproximação nas redes: interações em publicações e o retorno de follows entre as contas.

O que se sabe sobre Camp Rock 3?

Em abril deste ano, o portal Boardwalk Times publicou uma reportagem na qual afirmava que o Disney+ estava produzindo a continuação da franquia que fosse "mais adequada" à nova geração. A notícia não foi confirmada pela Walt Disney Company, mas foi veiculada em conjunto com o anúncio oficial do especial de Natal dos Jonas Brothers — que chega ao streaming em dezembro deste ano.

Segundo o jornalista Daniel RPK, conhecido nos Estados Unidos por obter informações exclusivas sobre a indústria de Hollywood, o filme teria produção de Tim Federle (High School Musical: O Musical), com roteiro assinado por Eydie Faye (Os Goonies).

Diferentemente dos dois primeiros longas, o terceiro da saga seria liderado por uma personagem chamada "Sage". Será focado em uma banda popular que precisa encontrar uma nova atração de abertura. Quando eles lançam um concurso para descobrir o próximo grande talento musical, descobrem algo novo.

Nenhum dos bastidores da indústria clarifica se Demi Lovato e os Jonas Brothers farão parte do evento, mas a parceria recente feita nas redes sociais dos cantores e na turnê reascendeu a possibilidade de tê-los de volta a Hollywood.

Onde assistir aos filmes de Camp Rock?

O primeiro e segundo filme estão disponíveis no catálogo do Disney+.