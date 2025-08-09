'Chaves': quem está vivo do seriado? Veja lista

Mais de cinco décadas após sua estreia, o seriado mexicano Chaves segue encantando gerações com seu humor simples e personagens carismáticos.

Infelizmente muitos artistas do programa já se foram, como o próprio Roberto Gómez Bolaños, a mente criativa por trás do show.

No entanto, outros atores que tiveram muita importância para o sucesso das atrações envolvendo esse universo estão vivos. Em alguns casos, seguem fazendo shows. Confira a lista:

Carlos Villagrán (Quico)

Carlos Villagran durante apresentação de seu famoso personagem

Nascido em 1944, Villagrán tem 81 anos. Após o fim do seriado, continuou interpretando o personagem com a grafia “Kiko”, enfrentando disputas legais com Bolaños. Em julho de 2025, voltou a se apresentar em um circo no Peru, mesmo após uma pausa na carreira por conta de um câncer.

Edgar Vivar (Senhor Barriga e Nhonho)

Vivar durante entrevista na RedeTV (Divulgação)

Nascido em 1948, o ator tem 76 anos. Parou de reviver seus personagens por questões emocionais e de saúde. Em 2024, esteve no Brasil e falou sobre sua cirurgia bariátrica e o impacto da fama em sua autoestima.

Florinda Meza (Dona Florinda e Pópis)

Florinda Meza e Roberto Gómez Bolaños, no seriado Chaves (Televisa/Divulgação)

Nascida em 1949, tem 76 anos. Viúva de Roberto Bolaños, com quem foi casada até sua morte em 2014. Além de atriz, é roteirista, diretora e produtora. Atualmente, mantém presença nas redes sociais e em eventos culturais.

María Antonieta de las Nieves (Chiquinha)

Maria Antonieta de Las Nieves segue trabalhando com a personagem que lhe deu fama mundial

Nascida em 1946 está com 78 anos. Continua interpretando a personagem em turnês internacionais. Recentemente, apresentou-se no Peru com o espetáculo Gran Circo Estelar, sendo recebida com entusiasmo pelo público.

Ana Lilian de la Macorra (Paty)

Atriz durante entrevista ao programa The Noite, do SBT (Divulgação)

Nascida em 1957, tem 67 anos. Atuou em 20 episódios como a “namoradinha do Chaves”. Hoje, é psicóloga na Cidade do México, casada e mãe de dois filhos.

Legado de Chaves

Ao final do seriado "Chespirito: foi sem querer querendo", disponível no catálogo do HBO Max (nada contra Max, mas tudo a favor da HBO voltar), fica a pergunta: por que "Chaves", com tudo aquilo que o público já conhece, continua fazendo sucesso 50 anos depois de sua estreia na TV mexicana?

A nova produção traz oito episódios sobre uma parte da vida de Roberto Gómez Bolaños, a mente criativa por trás de personagens que milhões de brasileiros conhecem. Os mais famosos Chapolin e, claro, Chaves, que já eram populares muito antes do streaming sequer entrar no plano das ideias.