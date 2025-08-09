'Chaves': quem está vivo do seriado? Veja lista

(Chaves/Reprodução)
Repórter
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12h02.
Última atualização em 9 de agosto de 2025 às 12h05.
Mais de cinco décadas após sua estreia, o seriado mexicano Chaves segue encantando gerações com seu humor simples e personagens carismáticos.
Infelizmente muitos artistas do programa já se foram, como o próprio Roberto Gómez Bolaños, a mente criativa por trás do show.
No entanto, outros atores que tiveram muita importância para o sucesso das atrações envolvendo esse universo estão vivos. Em alguns casos, seguem fazendo shows. Confira a lista:
Nascido em 1944, Villagrán tem 81 anos. Após o fim do seriado, continuou interpretando o personagem com a grafia “Kiko”, enfrentando disputas legais com Bolaños. Em julho de 2025, voltou a se apresentar em um circo no Peru, mesmo após uma pausa na carreira por conta de um câncer.
Nascido em 1948, o ator tem 76 anos. Parou de reviver seus personagens por questões emocionais e de saúde. Em 2024, esteve no Brasil e falou sobre sua cirurgia bariátrica e o impacto da fama em sua autoestima.
Nascida em 1949, tem 76 anos. Viúva de Roberto Bolaños, com quem foi casada até sua morte em 2014. Além de atriz, é roteirista, diretora e produtora. Atualmente, mantém presença nas redes sociais e em eventos culturais.
Nascida em 1946 está com 78 anos. Continua interpretando a personagem em turnês internacionais. Recentemente, apresentou-se no Peru com o espetáculo Gran Circo Estelar, sendo recebida com entusiasmo pelo público.
Nascida em 1957, tem 67 anos. Atuou em 20 episódios como a “namoradinha do Chaves”. Hoje, é psicóloga na Cidade do México, casada e mãe de dois filhos.
Ao final do seriado "Chespirito: foi sem querer querendo", disponível no catálogo do HBO Max (nada contra Max, mas tudo a favor da HBO voltar), fica a pergunta: por que "Chaves", com tudo aquilo que o público já conhece, continua fazendo sucesso 50 anos depois de sua estreia na TV mexicana?
A nova produção traz oito episódios sobre uma parte da vida de Roberto Gómez Bolaños, a mente criativa por trás de personagens que milhões de brasileiros conhecem. Os mais famosos Chapolin e, claro, Chaves, que já eram populares muito antes do streaming sequer entrar no plano das ideias.