'Vale Tudo': Afonso desmascara Fátima nesta semana; saiba quando acontece

Com o desmascaramento de Fátima, Afonso começa uma nova fase na trama

(TV Globo/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10h35.

Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 10h38.

A novela "Vale Tudo" chega a uma semana crucial, com um dos momentos mais aguardados da trama, previsto para ir ao ar nesta quinta-feira, 21.

Afonso (Humberto Carrão) enfrentará um momento decisivo ao finalmente desmascarar Maria de Fátima (Bella Campos). Após receber diversas provas e informações de seu fiel amigo Sardinha (Lucas Leto) sobre as armações da vilã, Afonso decide investigar por conta própria.

Sua desconfiança cresce ainda mais quando ele encontra uma conta de apart hotel, que confirma suas suspeitas de que Fátima mantém um caso extraconjugal.

O Flagra: a grande revelação de afonso

A cena do flagra acontece na quinta-feira, 21, quando Afonso chega ao local e surpreende Maria de Fátima na cama com seu amante César (Cauã Reymond).

Revoltado com a traição e as mentiras de Fátima, especialmente pelo fato de ela estar grávida dele, Afonso não hesita: expulsa Fátima de casa, termina o relacionamento e ainda impede que ela leve as roupas compradas com o dinheiro da família.

