Morre o cantor Benito di Paula, vítima de câncer, aos 84 anos

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu neste domingo, 18 de outubro, aos 84 anos, em São Paulo. O artista estava internado no Hospital 9 de Julho e tratava um câncer de próstata havia cerca de um ano.

Um dos nomes conhecidos da música popular brasileira (MPB), Benito di Paula ganhou projeção ao combinar o samba com elementos da música romântica. Sua carreira foi marcada pelo estilo de interpretação ao piano e por composições que conquistaram o público ao longo de décadas.

Entre seus principais sucessos estão "Retalhos de Cetim", "Meu Amigo Charlie Brown", "Mulher Brasileira" e "Do Jeito Que a Vida Quer", músicas que ajudaram a consolidar sua trajetória na MPB.

Carreira de Benito di Paula

Benito di Paula construiu uma carreira marcada pela mistura de ritmos e pela presença do piano em suas apresentações. O músico se destacou principalmente por suas composições românticas, que se tornaram populares no Brasil.

Após um longo período sem lançar músicas inéditas, o cantor voltou ao mercado fonográfico em 2021, com o álbum "O Infalível Zen", gravado em parceria com o filho, Rodrigo Vellozo.

Com uma trajetória de décadas, Benito di Paula deixa um repertório de canções que atravessaram gerações e se tornaram parte da história da música popular brasileira.