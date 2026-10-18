O Victoria’s Secret Fashion Show 2026, que acontece neste domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos, reúne modelos brasileiras consagradas e representantes de uma nova geração. Entre os nomes confirmados estão Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Daiane Sodré, Gabriela Moura e Luíza Perote.

A edição também marca a retomada do título de Angels pela Victoria’s Secret. Em 2021, a marca encerrou o grupo de embaixadoras e criou o VS Collective, que reunia mulheres de diferentes áreas. Agora, a empresa resgata o conceito por meio da série documental “Angels Among Us”, que acompanha a seleção de uma nova Angel. A vencedora será anunciada durante o desfile deste domingo, 18, e receberá um contrato exclusivo com a agência IMG Models.

Quais brasileiras vão desfilar no Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Adriana Lima é uma das principais veteranas do desfile. A brasileira estreou na passarela da Victoria’s Secret em 1999 e se tornou Angel em 2000. Depois de se despedir inicialmente do evento em 2018, retornou em 2024 e voltou a desfilar em 2025. Em 2026, fará sua 21ª participação no show.

Adriana Lima na passarela da Victoria's Secret (Divulgação)

Alessandra Ambrósio também está entre os grandes nomes da história do evento. A modelo estreou na passarela da marca em 2000 e se tornou Angel em 2004. Após se despedir do desfile em 2017, voltou nas edições de 2024 e 2025. Neste ano, chega à marca de 20 participações no evento.

Carol Trentini retorna à passarela da Victoria’s Secret após 17 anos. A modelo gaúcha participou das edições de 2005, 2006 e 2009 e confirmou sua presença neste ano nas redes sociais.

Entre os nomes da nova geração está Luíza Perote, que fará sua estreia no desfile da grife de lingerie neste domingo, 18. A modelo brasileira integra o elenco da edição de 2026 pela primeira vez.

Daiane Sodré também está confirmada. Natural da Bahia, a modelo estreou no desfile da Victoria’s Secret em 2025 e retorna à passarela neste ano.

Já Gabriela Moura, modelo e criadora de conteúdo, participou pela primeira vez do evento em 2025, na seção da PINK, linha da marca voltada ao público mais jovem. Ela também está confirmada para a edição de 2026.

Quando e como assistir ao desfile?

O Victoria’s Secret Fashion Show 2026 será transmitido gratuitamente pela internet neste domingo, 18, a partir das 20h30, no horário de Brasília.

A transmissão global será realizada pelo canal oficial da Victoria’s Secret no YouTube. A programação musical terá apresentações de Megan Thee Stallion, Tate McRae, KATSEYE e Megan Moroney.