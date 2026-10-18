Quais brasileiras vão desfilar no Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Alessandra Ambrosio: modelo brasileira é uma das angels que retorna para o desfile de 2026 da marca (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Repórter
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16h02.
O Victoria’s Secret Fashion Show 2026, que acontece neste domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos, reúne modelos brasileiras consagradas e representantes de uma nova geração. Entre os nomes confirmados estão Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Daiane Sodré, Gabriela Moura e Luíza Perote.
A edição também marca a retomada do título de Angels pela Victoria’s Secret. Em 2021, a marca encerrou o grupo de embaixadoras e criou o VS Collective, que reunia mulheres de diferentes áreas. Agora, a empresa resgata o conceito por meio da série documental “Angels Among Us”, que acompanha a seleção de uma nova Angel. A vencedora será anunciada durante o desfile deste domingo, 18, e receberá um contrato exclusivo com a agência IMG Models.
Adriana Lima é uma das principais veteranas do desfile. A brasileira estreou na passarela da Victoria’s Secret em 1999 e se tornou Angel em 2000. Depois de se despedir inicialmente do evento em 2018, retornou em 2024 e voltou a desfilar em 2025. Em 2026, fará sua 21ª participação no show.
Alessandra Ambrósio também está entre os grandes nomes da história do evento. A modelo estreou na passarela da marca em 2000 e se tornou Angel em 2004. Após se despedir do desfile em 2017, voltou nas edições de 2024 e 2025. Neste ano, chega à marca de 20 participações no evento.
Carol Trentini retorna à passarela da Victoria’s Secret após 17 anos. A modelo gaúcha participou das edições de 2005, 2006 e 2009 e confirmou sua presença neste ano nas redes sociais.
Entre os nomes da nova geração está Luíza Perote, que fará sua estreia no desfile da grife de lingerie neste domingo, 18. A modelo brasileira integra o elenco da edição de 2026 pela primeira vez.
Daiane Sodré também está confirmada. Natural da Bahia, a modelo estreou no desfile da Victoria’s Secret em 2025 e retorna à passarela neste ano.
Já Gabriela Moura, modelo e criadora de conteúdo, participou pela primeira vez do evento em 2025, na seção da PINK, linha da marca voltada ao público mais jovem. Ela também está confirmada para a edição de 2026.
O Victoria’s Secret Fashion Show 2026 será transmitido gratuitamente pela internet neste domingo, 18, a partir das 20h30, no horário de Brasília.
A transmissão global será realizada pelo canal oficial da Victoria’s Secret no YouTube. A programação musical terá apresentações de Megan Thee Stallion, Tate McRae, KATSEYE e Megan Moroney.