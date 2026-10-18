Dulce María, de Rebelde, lamenta morte de Lua Blanco: 'Completamente em choque'

A atriz e cantora mexicana Dulce María lamentou neste domingo, 18, a morte de Lua Blanco, que interpretou Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde". Dulce viveu a mesma personagem na versão mexicana da novela, que inspirou a adaptação exibida pela Record entre 2011 e 2012.

Em uma publicação nos stories do Instagram, a artista expressou tristeza pela morte da brasileira, aos 39 anos, e desejou força aos familiares, amigos e fãs.

“Completamente em choque. Tive a oportunidade de conhecê-la e de gravar juntas, sinto muitíssimo”, escreveu Dulce María. A atriz também pediu a Deus que desse força e pronta resignação à família, aos amigos e aos fãs de Lua. “Voe alto, Lua bonita”, concluiu.

Lua Blanco morreu neste domingo, 18, aos 39 anos. Segundo a família, a atriz e cantora enfrentava um câncer nos últimos meses de vida. A notícia foi anunciada nas redes sociais pelos irmãos da artista.