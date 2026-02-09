Quando estreia o 5º episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' no HBO Max?

Após a exibição antecipada do quarto episódio por causa do Super Bowl, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" volta à programação normal a partir do quinto capítulo.

O novo spin-off de "Game of Thrones" segue com lançamentos semanais no canal HBO e na plataforma HBO Max, sempre aos domingos à noite. A produção adapta os contos de George R. R. Martin e se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de "As Crônicas de Gelo e Fogo", acompanhando as jornadas de Sor Duncan, o Alto, e de seu escudeiro Egg por Westeros, ainda sob domínio dos Targaryen.

A mudança no calendário ocorreu de forma pontual na semana anterior, quando o quarto episódio foi antecipado para evitar concorrência direta com o Super Bowl, um dos eventos televisivos de maior audiência do ano. Com isso, o episódio foi disponibilizado fora do horário habitual.

Agora, com o fim do impacto do evento esportivo, a série retoma seu cronograma original. O quinto episódio estreia no domingo, no horário tradicional, mantendo o padrão semanal previsto pela HBO para o restante da temporada.

Quando estreia o quinto episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A primeira temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" terá seis episódios. O quinto capítulo estreia no próximo domingo, 15 de fevereiro, à meia-noite (horário de Brasília), no HBO Max.

Qual é a história de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A narrativa segue Sor Duncan, o Alto, um cavaleiro recém-sagrado, e seu escudeiro Egg, durante uma jornada pelos Sete Reinos. O período retratado antecede a cronologia de "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão", quando a Casa Targaryen ainda controlava o Trono de Ferro e administrava as disputas entre as grandes casas de Westeros.

Na adaptação televisiva, Peter Claffey interpreta Sor Duncan, enquanto Dexter Soll Ansel vive Egg. A dupla se desloca por Westeros enquanto rivalidades políticas, alianças e competições moldam o cenário da época.

Nos livros de George R.R. Martin, esses eventos funcionam como um prólogo distante da saga principal, mostrando décadas anteriores aos conflitos que envolvem Daenerys, os Stark e outras famílias do continente.

Calendário dos episódios