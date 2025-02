'O Ano do Nirvana', de Walther Moreira Santos, vence Prêmio Kindle de Literatura, da Amazon

A 9ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, promovido pela Amazon Brasil em parceria com o Grupo Editorial Record, TAG Livros e o apoio da Audible, premiou nesta segunda-feira, 17, o autor Walther Moreira Santos pelo livro O Ano do Nirvana.

Este é o segundo ano consecutivo de Walther na premiação, tendo sido finalista também em 2023 com O Piloto. O evento, realizado no Chalezinho Morumbi, em São Paulo, reuniu escritores, jornalistas, agentes literários e influenciadores para celebrar a literatura nacional.

O Prêmio Kindle de Literatura destaca os melhores romances originais escritos por autores independentes brasileiros, publicados por meio do Kindle Direct Publishing (KDP), plataforma gratuita de autopublicação da Amazon. A premiação visa não apenas reconhecer a qualidade literária, mas também incentivar a diversidade, promover a leitura e dar visibilidade aos escritores independentes.

Além de O Ano do Nirvana, concorreram ao prêmio as obras Desafogo, de Lucas França; da morte sua, de Bruno Crispim; Histórias escritas na água: Romance, de Sonia Zaghetto; e Destinas, de Yara Fers. O vencedor recebeu R$ 50 mil, sendo R$ 10 mil adiantamento de royalties do Grupo Editorial Record e R$ 40 mil em dinheiro. A obra será publicada em formato impresso e distribuída aos assinantes da TAG, abrangendo tanto as modalidades Curadoria quanto Inéditos.

Como parte da premiação, todos os cinco finalistas ganharam um Kindle e terão seus livros convertidos em audiolivros, com lançamento pela Audible no Brasil.

Ricardo Perez, líder do negócio de livros da Amazon no Brasil e Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil (Amazon Brasil/Divulgação)

“Empoderar escritores, inspirar novos talentos e conectar obras com seus leitores: essa é a visão que guia o Prêmio Kindle de Literatura desde sua primeira edição. Temos a honra de celebrar a 9ª edição com a obra ‘O Ano do Nirvana’, de Walther Moreira Santos, como grande vencedora. Sabemos que o prêmio é aguardado com entusiasmo por escritoras e escritores, e contribui significativamente para o desenvolvimento da cena editorial brasileira com o reconhecimento de novos talentos”, afirma Ricardo Perez, líder do negócio de livros da Amazon no Brasil. “Nós acreditamos no poder da leitura e na importância dessa conexão entre as pessoas, sendo uma fonte crítica de educação e compreensão de diversas perspectivas, culturas e mundo”, finaliza.

O Ano do Nirvana, de Walther Moreira Santos, traz uma narrativa profunda e introspectiva, explorando a sensação de deslocamento de duas personagens em uma situação desconcertante. A obra, que remete à atmosfera de Esperando Godot, mas transposta para o Recife, descreve o encontro entre uma jovem mulher branca, rica e heterossexual, e um michê gay negro. Esse encontro desigual revela uma série de paradoxos sociais e provoca reflexões sobre questões complexas de classe, identidade e relacionamentos humanos, como destaca o escritor e jurado da premiação, João Silvério Trevisan.

“A delicadeza da narrativa espelha a busca de sentido de ambas as vidas, com uma melancolia ácida que perpassa toda a obra e deixa uma interrogação, sem resquício de didatismo”, afirma. Trevisan conclui: “O texto é direto, perspicaz e inspirado, resultando em uma obra instigante e contundente”.

“A delicadeza da narrativa espelha a busca de sentido de ambas as vidas, com uma melancolia ácida que perpassa toda a obra e deixa uma interrogação, sem resquício de didatismo”, afirma. Trevisan conclui: “O texto é direto, perspicaz e inspirado, resultando em uma obra instigante e contundente”.

Em “O Ano do Nirvana”, uma pequeno-burguesa, um jovem médico anestesista, um garoto de programa e um general torturador da ditadura militar formam o núcleo central dessa história de amor improvável, que se passa no último ano do século XX e tem pontos de tensão e paroxismo comparados aos do próprio mar.

Além de “O Ano do Nirvana”, todos os livros finalistas da 9ª edição do Prêmio Kindle de Literatura e das outras edições estão disponíveis na Loja Kindle e no Kindle Unlimited. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle.