Nubank encerra HBO Max grátis para clientes; veja quem será afetado

O Nubank retirou o acesso gratuito ao streaming HBO Max para clientes do cartão Ultravioleta. A mudança já está valendo desde o início desta semana.

A instituição começou a comunicar os usuários por e-mail sobre o encerramento do benefício, que deixará de ser oferecido sem custo. A partir de agora, quem quiser continuar com o serviço terá que pagar uma assinatura mensal.

O benefício era um dos diferenciais do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de alta renda. Com a mudança, o acesso ao streaming deixa de ser incluído no pacote sem custo adicional.

Para manter o serviço, o banco passou a oferecer condições com desconto:

Plano com anúncios: R$ 11,90 por mês

Plano sem anúncios: R$ 17,90 por mês

Os valores ficam abaixo dos preços cheios praticados no mercado, atualmente em torno de R$ 29,90 e R$ 44,90, respectivamente.

Quem será afetado pela mudança

A alteração impacta diretamente clientes do Ultravioleta que utilizavam o HBO Max sem custo. O cartão premium tem mensalidade de R$ 89, mas pode ser isento para quem:

Gasta acima de R$ 8 mil por mês, ou

Mantém investimentos a partir de R$ 50 mil no banco

Apesar da retirada do streaming gratuito, o produto mantém outros benefícios, como isenção de IOF em compras internacionais.

Essa não é a primeira reformulação recente. Em setembro de 2025, o Nubank já havia encerrado o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do Ultravioleta.

Segundo o banco, alterações nos benefícios fazem parte de uma estratégia contínua baseada em condições de mercado e no uso dos serviços pelos clientes. A instituição afirma que mudanças são comunicadas com antecedência, conforme previsto em contrato.