Nubank encerra HBO Max grátis para clientes; veja quem será afetado

HBO Max: Nubank encerra acesso gratuito ao streaming para clientes Ultravioleta. (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Publicado em 16 de abril de 2026 às 08h59.
O Nubank retirou o acesso gratuito ao streaming HBO Max para clientes do cartão Ultravioleta. A mudança já está valendo desde o início desta semana.
A instituição começou a comunicar os usuários por e-mail sobre o encerramento do benefício, que deixará de ser oferecido sem custo. A partir de agora, quem quiser continuar com o serviço terá que pagar uma assinatura mensal.
O benefício era um dos diferenciais do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de alta renda. Com a mudança, o acesso ao streaming deixa de ser incluído no pacote sem custo adicional.
Para manter o serviço, o banco passou a oferecer condições com desconto:
Os valores ficam abaixo dos preços cheios praticados no mercado, atualmente em torno de R$ 29,90 e R$ 44,90, respectivamente.
A alteração impacta diretamente clientes do Ultravioleta que utilizavam o HBO Max sem custo. O cartão premium tem mensalidade de R$ 89, mas pode ser isento para quem:
Apesar da retirada do streaming gratuito, o produto mantém outros benefícios, como isenção de IOF em compras internacionais.
Essa não é a primeira reformulação recente. Em setembro de 2025, o Nubank já havia encerrado o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do Ultravioleta.
Segundo o banco, alterações nos benefícios fazem parte de uma estratégia contínua baseada em condições de mercado e no uso dos serviços pelos clientes. A instituição afirma que mudanças são comunicadas com antecedência, conforme previsto em contrato.