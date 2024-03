'Oppenheimer', favorito ao Oscar de 2024, chega ao streaming em abril; veja onde assistir

O filme de Christopher Nolan, "Oppenheimer", marcou a indústria por apresentar uma nova forma de trabalhar uma biografia no cinema. E deve também fazer história no Oscar: o longa, que conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico responsável pela direção do Projeto Manhattam e considerado o 'pai' da primeira bomba atômica, foi indicado a 13 categorias da premiação.

Constando como favorito da premiação, desde que saiu do cinema, em julho de 2023, o longa de Christopher Nolan ainda estava "sem casa" nos streamings. Consta somente nos serviços por aluguel, dentro de plataformas como YouTube, Apple TV, Google Play Filmes e Prime Video, por valores adicionais aos da assinatura. Mas isso está prestes a mudar.

Onde assistir 'Oppenheimer' no streaming?

Em abril, "Oppenheimer" passa oficialmente a integrar a plataforma da Prime Video, dentro do catálogo e fora da loja.

A chegada do filme é fruto da parceria da Prime Video com a NBCUniversal Global TV Distribution, que possibilitará a entrada de novos filmes de grande sucesso de bilheteria da Universal Pictures e da DreamWorks Animation sejam incluídos no serviço de streaming da Amazon, no decorrer deste ano.

Em quais categorias do Oscar 'Oppenheimer' concorre?

O filme recebeu 13 indicações à maior premiação do cinema, nas seguintes categorias:

Melhor filme

Melhor ator - Cillian Murphy

Melhor ator coadjuvante - Robert Downey Jr.

Melhor atriz coadjuvante - Emily Blunt

Melhor direção - Christopher Nolan

Melhor figurino

Melhor trilha sonora

Melhor mixagem de som

Melhor roteiro adaptado

Melhor maquiagem e penteado

Melhor montagem/edição

Melhor fotografia

Melhor design de produção

Veja 5 curiosidades sobre 'Oppenheimer'

Quem está no elenco de "Oppenheimer"?

Fazem parte do filme os atores Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck.