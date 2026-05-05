Trailer de 'Tony', cinebiografia sobre Anthony Bourdain, é divulgado

Na onda de filmes e séries sobre chefs de cozinha, uma das obras mais aguardadas é a nova cinebiografia "Tony", baseada na vida do chef e autor Anthony Bourdain.

Nesta terça-feira, 4, o trailer do longa foi divulgado pela A24.

Confira o trailer

No trailer, vê-se o jovem Bourdain, interpretado por Dominic Sessa, ator que teve ascenção meteórica à fama após sua estreia em "Os Rejeitados" de 2023.

"Na verdade, eu não sou um cozinheiro", diz Sessa em cena. "Sou escritor. Mas eu disse que sei cozinhar."

Também se destaca a dinâmica entre Bourdain e o chef brasileiro, interpretado por Antonio Banderas, que passa a mentorá-lo.

Primeiras imagens de 'Tony', da A24

As primeiras fotos oficiais do filme foram divulgadas pela Entertainment Weekly nesta segunda-feira, 4. Elas mostram Dominic Sessa e Antonio Banderas nos sets da produção, além do pôster oficial publicado pela A24.

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Qual é o elenco de 'Tony'?

O longa já está em produção e tem no elenco Dominic Sessa, que será o protagonista, e Antonio Banderas, que interpretará um chef brasileiro mentor de Bourdain.

"O filme não é apenas sobre culinária e técnicas de cozinha, é sobre a vida de Bourdain, sua identidade e seu jeito de ser", disse Banderas no Festival de Cinema de Torino.

Além de Dominic Sessa e Antonio Banderas, o elenco conta com Leo Woodall, Emilia Jones e Stavros Halkias.

O filme foi dirigido por Matt Johnson e escrito por Todd Bartels e Lou Howe.

Quem era Anthony Bourdain?

Bourdain morreu em 2018, mas se manteve uma figura extremamente popular na gastronomia e no jornalismo de culinária.

O chef encabeçava também os programas televisivos "Sem Reservas", "Lugares Desconhecidos" e "Fazendo Escala", em que visitava diversas partes do mundo e mostrava a cultura, história e, sobretudo, culinária dos locais.

A produção da A24 se concentra nos anos de juventude de Bourdain, especificamente no verão de 1975. Na época, aos 19 anos, ele viaja para Provincetown, Massachusetts, encontra trabalho em um restaurante local e descobre inspiração e propósito na vida por meio da gastronomia e das pessoas ao seu redor.

O roteiro foi inspirado no best-seller de Bourdain, "Cozinha Confidencial", lançado em 2000.

Segundo o diretor Matt Johnson contou para a EW, dois capítulos do livro funcionaram como ponto de partida: "Esses dois capítulos de Kitchen Confidential me pareceram como o 'Gênesis'. Tão pouco acontece, mas as margens estão repletas de conteúdo."

O espólio de Bourdain emitiu uma declaração em apoio ao filme: "Anthony Bourdain valorizava a autenticidade acima de tudo e ficaria ao mesmo tempo comovido e perplexo com a curiosidade do mundo sobre sua vida. Apoiamos 'Tony' porque não é uma cinebiografia convencional e não tenta resumir uma vida."