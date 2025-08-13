Novela mais longa da história da Globo durou 13 meses e teve 341 capítulos; veja qual é

A novela mais longa da história da Globo durou 341 capítulos e 13 meses.

Exibida entre 1968 e 1969, "A Grande Mentira" se tornou um marco na televisão brasileira, conquistando a audiência com sua trama envolvente e sua duração inédita. No horário das 19h, a trama ultrapassou a marca de um ano no ar, algo que hoje em dia é uma raridade, já que as novelas atuais têm, em média, uma duração de cerca de seis meses.

Outras novelas da Globo também se destacam pela quantidade de episódios. "Irmãos Coragem", por exemplo, ficou no ar por 328 capítulos, enquanto "O Homem que Deve Morrer" chegou a 258 episódios.

Em tempos mais recentes, a Globo voltou a investir em novelas mais longas, como "Dona de Mim", com 220 capítulos e será a mais longa do horário das 19h em 16 anos, ou "Terra e Paixão", com 221 episódios. Esses números refletem uma mudança na estratégia da emissora, que busca agradar aos telespectadores com tramas de maior duração, algo que se distanciava das produções de capítulos mais curtos que dominaram a década de 2010.

Veja a lista das novelas mais longas da Globo:

"A Grande Mentira" (1968-1969) : 341 capítulos.

"Irmãos Coragem" (1970-1971) : 328 capítulos.

"O Homem que Deve Morrer" (1971-1972) : 258 capítulos.

"Selva de Pedra" (1972-1973) : 243 capítulos.

"Barriga de Aluguel" (1990-1991) : 243 capítulos.

"Minha Doce Namorada" (1971-1972): 242 capítulos.

