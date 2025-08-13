Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quarta-feira, 13

Elenco conta com estrelas como Danton Mello, Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros, entre outros

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14h36.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Um Tio Quase Perfeito 2", lançado em 2020, nesta quarta-feira, 13.

O elenco conta com estrelas como Danton Mello, Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros, entre outros. A direção é de Pedro Antônio Paes.

Assista ao trailer de 'Um Tio Quase Perfeito 2'

yt thumbnail

Qual é a sinopse de ': Um Tio Quase Perfeito 2'?

Quando Branca de Neve consegue fugir da masmorra, a rainha contrata um caçador para trazê-la de volta, mas ele percebe que a missão é um erro e ajuda a menina.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Acompanhe tudo sobre:FilmesFilmes brasileirosSessão da TardeGloboTV

