Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quarta-feira, 13

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14h36.
A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Um Tio Quase Perfeito 2", lançado em 2020, nesta quarta-feira, 13.
O elenco conta com estrelas como Danton Mello, Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros, entre outros. A direção é de Pedro Antônio Paes.
A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.