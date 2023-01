Nosso Camarote, na Sapucaí, confirma Anitta como atração principal

O Nosso Camarote, um dos principais camarotes da Sapucaí, anuncia a cantora Anitta como a última atração do seu evento de Carnaval. O line-up já conta com artitas de grande peso como Gloria Groove, Thiaguinho, Ludmilla, Luísa Sonza e L7NNON.

Além dos artistas, o evento receberá o mais famoso baile funk do Rio de Janeiro, o Baile da Favorita, com apresentações de Pocah e Mc Marcinho. Pedro Sampaio, Digão (Raimundos), Thiago Martins e Xamã completam o line-up do camarote ao longo dos dias de desfiles.

Na pista, tocarão nomes do cenário eletrônico como Dubdogz, Dudu Linhares, Camila Brunetta, Ralk e Lucas Borchardt. E seguindo a tradição de edições anteriores, Felipe Mar assume o posto de DJ residente do camarote em todos os dias de festa.

Nosso Camarote

Datas e atrações

17/02 (sexta-feira): Thiaguinho e Dudu Linhares

Thiaguinho e Dudu Linhares 18/02 (sábado): Luísa Sonza, Pocah e MC Macinho

Luísa Sonza, Pocah e MC Macinho 19/02 (domingo): Gloria Groove, Matuê, Digão (Raimundos) e Ralk

Gloria Groove, Matuê, Digão (Raimundos) e Ralk 20/02 (segunda-feira): Xamã, L7NNON, Thiago Martins, Lucas Borchardt e Camila Brunetta

Xamã, L7NNON, Thiago Martins, Lucas Borchardt e Camila Brunetta 22/02 (quarta-feira): Ludmilla e Dubdogz

Ludmilla e Dubdogz 25/02 (sábado): Anitta, Pedro Sampaio e Bloco da Favorita

Valores

Os ingressos podem ser comprados pelo site Ingresse.

Local

Setor 10 – Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

