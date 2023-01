Qual é a data do Carnaval em 2023 e por que o dia muda todos os anos?

O Carnaval é uma das festas mais populares no Brasil. Todo ano, em diversos locais do país, as atrações arrastam multidões. Tradicionalmente ligada ao catolicismo, a folia não tem uma data fixa.

A mudança acontece todos os anos porque a Igreja Católica considera a data da Páscoa, as estações do ano e o calendário lunar. A data da festa deve ser 47 dias antes do feriado religioso e a terça-feira de Carnaval é 40 dias antes do Domingo de Ramos e depende do equinócio.

O que é o equinócio e sua relação com o Carnaval

Equinócio é quando o dia e a noite têm a mesma duração, de 12 horas. Ele ocorre duas vezes no ano. Primeiro, por volta do dia 20 de março e depois entre os dias 22 e 23 de setembro. A Igreja determinou que todo ano a Páscoa seria no primeiro domingo após a primeira Lua cheia do equinócio de março.

Qual é a origem do Carnaval?

No Brasil, as festas de Carnaval começaram no período colonial. As primeiras celebrações que ocorreram nessa época foi o entrudo, brincadeira de origem portuguesa praticada pelos escravos. Após esse período, já por volta da década de 1920, surgiram as escolas de samba nos morros cariocas e paulistas.

No nordeste, os Afoxés, frevos e maracatus, surgiram na virada no século 19 para o 20. Essas festas tinham o objetivo de relembrar as tradições culturais africanas.

O que significa a palavra Carnaval?

A palavra Carnaval é originária do latim, carnis levale, cujo significado é “retirar a carne”. Esse termo está relacionado ao jejum da Quaresma, período de 40 dias que antecede a páscoa.

Quando começa o Carnaval deste ano?

Em 2023, o Carnaval começará a partir de 18 de fevereiro, sábado.

Carnaval é feriado ou ponto facultativo?

O Carnaval é considerado ponto facultativo, de acordo com Portaria do Primeiro-Secretário nº 29 do Senado.

Quantos dias de folga são no Carnaval?

Tradicionalmente, além do fim de semana, as folgas ocorrem segunda e terça-feira, totalizando quatro dias com sábado e domingo.

Quando são os desfiles das escolas de samba em São Paulo?

Os desfiles de São Paulo ocorrerão nos dias 17 e 18 de fevereiro (sexta e sábado).

Desfilam na sexta-feira: Independente Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul, Unidos da Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel.

Desfilam no sábado: Estrela do Terceiro Milênio, Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde, Império da Casa Verde, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Dragões da Real.

Quando são os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro?

Os desfiles de São Paulo ocorrerão nos dias 19 e 20 de fevereiro (domingo e segunda).

Desfilam no domingo: Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira.

Desfilam na segunda-feira: Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro.

