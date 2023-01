Aos 50 anos de carreira, Alcione brilha como musa do Camarote Nº1 no Carnaval do Rio

A um mês do início do Carnaval de 2023, os anúncios de camarotes, "spoilers" das escolas de samba e cantores que farão parte do evento começam a fervilhar. Nesta sexta-feira, 20, o Camarote Nº1 deu a primeira largada: anunciou a cantora Alcione como musa da edição de 2023.

Em 2023, a carreira musical de Alcione completa 50 anos repletos de sucessos, o que a consagra como um dos maiores nomes do samba nacional. E a escolha para que a artista integrasse o time de musas partiu do constante desejo do Camarote Nº1 em homenagear a história, os nomes, aspectos e características que representam o Carnaval brasileiro, conceito presente no line-up e cenografia da edição.

Para a intérprete de "Não deixe o samba Morrer", a emoção de estar nos palcos para esse ano é motivo de muita felicidade. "Ser Musa do Camarote Nº1 é um dos melhores presentes que alguém poderia receber... Ainda mais em um ano de festejos e celebrações pelo cinquentenário de minha carreira. Obrigada, amigos, por esse carinho! Estou muito feliz! Não vejo a hora de estar com vocês nessa festa que é a cara do Brasil e de nossa gente", disse Alcione exclusivamente à EXAME.

Samba, funk e MPB no mesmo espaço

O Camarote Nº1 aposta também, em 2023, na diversidade de ritmos. O evento terá atrações que vão desde o Samba, gênero característico do Carnaval, até o Funk, MPB, Rap e música Eletrônica.

Dentre os principais destaques da edição estão Silva, revelação da nova MPB no Brasil, e o rapper Xamã, conhecido pelo hit ‘Malvadão 3’. Além dos artistas, o evento receberá trio especial formado por Rebecca, Lexa e MC Marcinho, que interpretam clássicos do Funk carioca durante a apresentação.

Dudu Nobre, que interpreta o ‘Samba Nº1’, música tema da edição, ficará responsável pelo comando da Roda de Samba do evento.

Quando começa o Camarote Nº1?

O evento será dividido em três dias diferentes: 19, 20 e 25 de fevereiro, no Sambódromo da Sapucaí. Os ingressos começam a partir de R$ 2.925,00.