Norte-americanos perderam US$ 1 bilhão com 'golpes do amor' em 2023

Não é só no Brasil que os "golpistas do amor" fazem vítimas. Nos EUA, criminosos que vão ganhando a confiança das vítimas até conseguirem acesso ao dinheiro delas também fazem muitos estragos.

Segundo a Comissão Federal de Comércio, consumidores dos EUA perderam US$ 1,14 bilhão em golpes românticos em 2023. As perdas na média por pessoa totalizaram US$ 2.000, as maiores relatadas para qualquer forma de golpe, informou a FTC.

"Os golpes românticos se aproveitam das emoções. Essas coisas acontecem na vida real, não são apenas programas que vemos na Netflix.”, disse Tracy Kitten, diretora de fraude e segurança da Javelin Strategy & Research, uma empresa de pesquisa financeira, à CNBC.

"Os golpistas românticos enganam suas vítimas fazendo-as pensar que são alguém que não são. Com o tempo, o criminoso desenvolverá um relacionamento com a vítima", explicou Kitten.

Uma vez estabelecida a confiança, a vítima pode ser mais facilmente convencida a enviar dinheiro, fornecer acesso às suas contas bancárias.

Mais de 20% dos consultores financeiros entrevistados tiveram clientes que foram vítimas de um golpe romântico, de acordo com a Javelin. A pesquisa contou com 1.500 consultores financeiros em julho de 2023.

Cerca de 40% das pessoas que disseram ter perdido dinheiro em um golpe romântico em 2022 disseram que o contato começou nas redes sociais, falou a FTC.

Quase 73%, dos consumidores que foram vítimas de um golpe romântico eram homens, de acordo com dados da Javelin. Para esse relatório, a Javelin entrevistou 5.000 famílias nos EUA em novembro de 2022.