Nomes clássicos para meninas: veja opções elegantes e atemporais

Nomes de menina: veja algumas opções atemporais (Freepik/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15h20.
A escolha do nome do bebê costuma refletir valores que vão além do gosto pessoal. Para muitas famílias, ela representa tradição, delicadeza e permanência.
É nesse cenário que os nomes clássicos e atemporais para meninas continuam em alta: atravessam gerações sem perder elegância e mantêm forte significado cultural.
Ao contrário de modismos que surgem e desaparecem rapidamente, esses nomes são reconhecidos por sua sonoridade equilibrada, grafia consolidada e fácil adaptação a diferentes fases da vida.
Da infância à vida adulta, seguem atuais. A seguir, reunimos nomes femininos clássicos que nunca saem de moda, com seus significados mais aceitos.
Ana — “cheia de graça”, “graciosa” (hebraico)
Beatriz — “aquela que traz felicidade” (latim)
Clara — “luminosa”, “brilhante” (latim)
Elisa — “Deus é juramento”, “Deus é abundância” (hebraico)
Helena — “reluzente”, “a resplandecente” (grego)
Isabel — “Deus é juramento” (hebraico)
Laura — “aquela que vem do louro”, “coroada de louros” (latim)
Lúcia — “luz”, “iluminada” (latim)
Maria — “senhora soberana”, “vidente”, “a pura” (hebraico)
Mariana — “pertencente a Maria”, “senhora soberana” (latim/hebraico)
Paula — “pequena”, “humilde” (latim)
Sofia — “sabedoria” (grego)
Teresa — “habitante de Tera”, “a que colhe” (grego)
Valentina — “valente”, “forte”, “saudável” (latim)
Vitória — “vitória”, “triunfo” (latim)
Regina — “rainha” (latim)
Rosa — “flor”, símbolo de amor e delicadeza (latim)
Cecília — “cega”, “a que não vê” (latim)
A principal força dos nomes clássicos está na longevidade. Eles mantêm relevância ao longo do tempo, independentemente de tendências, e transmitem uma sensação de solidez e elegância. Também são escolhas seguras do ponto de vista social, com grafia conhecida e baixa chance de variações.
Outro fator é o significado simbólico. Muitos desses nomes estão ligados à história, à religião e à cultura ocidental, o que reforça a percepção de tradição e legado familiar. Além disso, são nomes que funcionam bem em contextos formais e informais, no Brasil e fora dele.