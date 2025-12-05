40 nomes vintage para bebês e seus significados

Com o retorno dos nomes vintage, famílias buscam resgatar opções atemporais e sofisticadas, que vão de clássicos consagrados a escolhas mais modernas, mas sempre com uma sonoridade que evoca tradição e elegância.

Nomes femininos como Beatriz, Lúcia e Cecília, além de opções mais sofisticadas como Teodora e Rogéria, têm se destacado, enquanto nomes masculinos como João, José e Joaquim continuam a fazer sucesso, trazendo um toque de nostalgia e reverência às gerações passadas.

Nomes femininos retrô

Beatriz - a que traz felicidade Cecília - sábia, guardiã dos músicos Helena - a reluzente, a resplandecente Lúcia - iluminada, luminosa Maria - senhora soberana, vidente, pura Teresa - natural de Terra, habitante de Terra Marta - senhora, patroa, dona de casa Úrsula - pequena ursa, ursinha Matilda - forte guerreira, força na batalha Charlotte - mulher, mulher do povo, mulher livre Penélope - tela, trama Nora - a reluzente, a resplandecente, mulher honrada Ofélia - ajuda, socorro, ela ajuda Eleonora - a reluzente, a resplandecente Cora - moça, donzela, virgem Lucinda - a luminosa, a que ajuda a dar à luz Clementina - clemente, branda, bondosa Cordélia - coração, joia do mar, coração de um leão Anastasia - a ressurreição Margarida - o nome origina-se de Margherita, derivado do grego margarítes e do latim Margarita, e significa literalmente "pérola"

Nomes masculinos retrô