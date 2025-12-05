40 nomes vintage para bebês e seus significados

Com o retorno dos nomes vintage, famílias buscam resgatar opções atemporais e sofisticadas, que vão de clássicos consagrados a escolhas mais modernas, mas sempre com uma sonoridade que evoca tradição e elegância.
Nomes femininos como Beatriz, Lúcia e Cecília, além de opções mais sofisticadas como Teodora e Rogéria, têm se destacado, enquanto nomes masculinos como João, José e Joaquim continuam a fazer sucesso, trazendo um toque de nostalgia e reverência às gerações passadas.
Nomes femininos retrô
- Beatriz - a que traz felicidade
- Cecília - sábia, guardiã dos músicos
- Helena - a reluzente, a resplandecente
- Lúcia - iluminada, luminosa
- Maria - senhora soberana, vidente, pura
- Teresa - natural de Terra, habitante de Terra
- Marta - senhora, patroa, dona de casa
- Úrsula - pequena ursa, ursinha
- Matilda - forte guerreira, força na batalha
- Charlotte - mulher, mulher do povo, mulher livre
- Penélope - tela, trama
- Nora - a reluzente, a resplandecente, mulher honrada
- Ofélia - ajuda, socorro, ela ajuda
- Eleonora - a reluzente, a resplandecente
- Cora - moça, donzela, virgem
- Lucinda - a luminosa, a que ajuda a dar à luz
- Clementina - clemente, branda, bondosa
- Cordélia - coração, joia do mar, coração de um leão
- Anastasia - a ressurreição
- Margarida - o nome origina-se de Margherita, derivado do grego margarítes e do latim Margarita, e significa literalmente "pérola"
Nomes masculinos retrô
- João - agraciado por Deus
- José - ele acrescentará, Deus multiplica
- Antônio - valioso, de valor inestimável, alimentado de flores
- Pedro - pedra, rochedo
- Paulo - pequeno, baixo
- Jorge - aquele que trabalha na terra, agricultor
- Carlos - homem do povo
- Francisco - francês livre
- Joaquim - Jeová estabeleceu
- Raimundo - sábio protetor, aquele que protege com palavras
- Sebastião - sagrado, venerável, reverenciado
- Geraldo - senhor da lança, guerreiro forte
- Luís/Luiz - combatente glorioso
- Roberto - aquele que a glória tornou famoso, famoso e glorioso
- Ernesto - combatente sério, combatente firme, o que batalha até a morte
- Edgar - o que protege suas riquezas com a lança, lança abençoada
- Walter - comandante do exército
- Teodoro - presente de Deus, dádiva divina
- Arthur - realeza, cultura, estabilidade, sabedoria
- Leonard - aura artística, sofisticação adaptável