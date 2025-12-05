Pop

40 nomes vintage para bebês e seus significados

Nomes femininos como Beatriz, Lúcia e Cecília, além de opções mais sofisticadas como Teodora e Rogéria, têm se destacado

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11h33.

Com o retorno dos nomes vintage, famílias buscam resgatar opções atemporais e sofisticadas, que vão de clássicos consagrados a escolhas mais modernas, mas sempre com uma sonoridade que evoca tradição e elegância.

Nomes femininos como Beatriz, Lúcia e Cecília, além de opções mais sofisticadas como Teodora e Rogéria, têm se destacado, enquanto nomes masculinos como João, José e Joaquim continuam a fazer sucesso, trazendo um toque de nostalgia e reverência às gerações passadas.

Nomes femininos retrô

  1. Beatriz - a que traz felicidade
  2. Cecília - sábia, guardiã dos músicos
  3. Helena - a reluzente, a resplandecente
  4. Lúcia - iluminada, luminosa
  5. Maria - senhora soberana, vidente, pura
  6. Teresa - natural de Terra, habitante de Terra
  7. Marta - senhora, patroa, dona de casa
  8. Úrsula - pequena ursa, ursinha
  9. Matilda - forte guerreira, força na batalha
  10. Charlotte - mulher, mulher do povo, mulher livre
  11. Penélope - tela, trama
  12. Nora - a reluzente, a resplandecente, mulher honrada
  13. Ofélia - ajuda, socorro, ela ajuda
  14. Eleonora - a reluzente, a resplandecente
  15. Cora - moça, donzela, virgem
  16. Lucinda - a luminosa, a que ajuda a dar à luz
  17. Clementina - clemente, branda, bondosa
  18. Cordélia - coração, joia do mar, coração de um leão
  19. Anastasia - a ressurreição
  20. Margarida - o nome origina-se de Margherita, derivado do grego margarítes e do latim Margarita, e significa literalmente "pérola"

Nomes masculinos retrô

  1. João - agraciado por Deus
  2. José - ele acrescentará, Deus multiplica
  3. Antônio - valioso, de valor inestimável, alimentado de flores
  4. Pedro - pedra, rochedo
  5. Paulo - pequeno, baixo
  6. Jorge - aquele que trabalha na terra, agricultor
  7. Carlos - homem do povo
  8. Francisco - francês livre
  9. Joaquim - Jeová estabeleceu
  10. Raimundo - sábio protetor, aquele que protege com palavras
  11. Sebastião - sagrado, venerável, reverenciado
  12. Geraldo - senhor da lança, guerreiro forte
  13. Luís/Luiz - combatente glorioso
  14. Roberto - aquele que a glória tornou famoso, famoso e glorioso
  15. Ernesto - combatente sério, combatente firme, o que batalha até a morte
  16. Edgar - o que protege suas riquezas com a lança, lança abençoada
  17. Walter - comandante do exército
  18. Teodoro - presente de Deus, dádiva divina
  19. Arthur - realeza, cultura, estabilidade, sabedoria
  20. Leonard - aura artística, sofisticação adaptável
