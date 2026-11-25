Palmeiras e Estudiantes se encontraram três vezes na Libertadores de 1968 (CONMEBOL/Divulgação)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14h11.
Palmeiras e Estudiantes se enfrentam pela quarta vez na história da Copa Libertadores, desta vez na final de 2026. O confronto revive uma rivalidade histórica que já teve três encontros decisivos em 1968, quando o Estudiantes conquistou seu primeiro título continental após vencer duas das três partidas. A partida única ocorrerá no Estádio Centenário, em Montevidéu, com prorrogação e pênaltis caso persista o empate.
Palmeiras e Estudiantes se enfrentaram três vezes pela Copa Libertadores, todas na decisão da edição de 1968. O confronto terminou com duas vitórias do clube argentino e uma da equipe brasileira, resultado que garantiu ao Estudiantes o primeiro título continental de sua história. Os times voltarão a se encontrar neste sábado, 28, na final disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
O retrospecto histórico tem uma particularidade: a decisão de 1968 precisou de três partidas. Na época, o saldo de gols não era utilizado para desempatar a final. Como cada equipe venceu um dos dois primeiros jogos, foi necessário realizar um confronto extra em campo neutro para definir o campeão.
Com duas vitórias e uma derrota, o Estudiantes levou a melhor no confronto decisivo. Juan Ramón Verón marcou nas três partidas da final e foi um dos protagonistas da conquista.
O título sobre o Palmeiras abriu a trajetória de conquistas do Estudiantes na Libertadores. O clube argentino também foi campeão em 1969 e 1970, alcançando o tricampeonato consecutivo, e voltou a vencer a competição em 2009, chegando a quatro títulos.
O Palmeiras conquistou sua primeira Libertadores em 1999. Depois, levantou a taça em 2020 e 2021, totalizando três títulos antes da decisão de 2026. A final deste ano será, portanto, uma oportunidade para o clube paulista buscar o tetracampeonato e para o Estudiantes ampliar sua coleção de troféus continentais.
A quarta partida entre os clubes pela Libertadores está marcada para este sábado, 28, às 17h (horário de Brasília). A decisão será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação; persistindo o empate, o campeão será definido em disputa de pênaltis.