Palmeiras e Estudiantes se enfrentaram três vezes pela Copa Libertadores, todas na decisão da edição de 1968. O confronto terminou com duas vitórias do clube argentino e uma da equipe brasileira, resultado que garantiu ao Estudiantes o primeiro título continental de sua história. Os times voltarão a se encontrar neste sábado, 28, na final disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O retrospecto histórico tem uma particularidade: a decisão de 1968 precisou de três partidas. Na época, o saldo de gols não era utilizado para desempatar a final. Como cada equipe venceu um dos dois primeiros jogos, foi necessário realizar um confronto extra em campo neutro para definir o campeão.

Veja os resultados de Palmeiras x Estudiantes na Libertadores

2 de maio de 1968 — Estudiantes 2 x 1 Palmeiras: no primeiro jogo, em La Plata, na Argentina, o time brasileiro abriu o placar com Servílio, mas os donos da casa viraram com gols de Juan Ramón Verón e Flores.

no primeiro jogo, em La Plata, na Argentina, o time brasileiro abriu o placar com Servílio, mas os donos da casa viraram com gols de Juan Ramón Verón e Flores. 7 de maio de 1968 — Palmeiras 3 x 1 Estudiantes: no Pacaembu, em São Paulo, o Verdão venceu com gols de Tupãzinho, duas vezes, e Rinaldo. Juan Ramón Verón marcou para os argentinos.

no Pacaembu, em São Paulo, o Verdão venceu com gols de Tupãzinho, duas vezes, e Rinaldo. Juan Ramón Verón marcou para os argentinos. 16 de maio de 1968 — Estudiantes 2 x 0 Palmeiras: no jogo extra, disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, Ribaudo abriu o placar e Verón confirmou a vitória argentina.

Com duas vitórias e uma derrota, o Estudiantes levou a melhor no confronto decisivo. Juan Ramón Verón marcou nas três partidas da final e foi um dos protagonistas da conquista.

O que aconteceu depois da final de 1968?

O título sobre o Palmeiras abriu a trajetória de conquistas do Estudiantes na Libertadores. O clube argentino também foi campeão em 1969 e 1970, alcançando o tricampeonato consecutivo, e voltou a vencer a competição em 2009, chegando a quatro títulos.

O Palmeiras conquistou sua primeira Libertadores em 1999. Depois, levantou a taça em 2020 e 2021, totalizando três títulos antes da decisão de 2026. A final deste ano será, portanto, uma oportunidade para o clube paulista buscar o tetracampeonato e para o Estudiantes ampliar sua coleção de troféus continentais.

A quarta partida entre os clubes pela Libertadores está marcada para este sábado, 28, às 17h (horário de Brasília). A decisão será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação; persistindo o empate, o campeão será definido em disputa de pênaltis.