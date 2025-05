Netflix vai exibir ‘Vila Sésamo’, que entrará em sua 56ª temporada

A Netflix anunciou nesta segunda-feira um acordo com a Sesame Workshop, produtora da icônica série infantil Vila Sésamo, concedendo à plataforma de streaming direitos exclusivos de estreia da 56ª temporada, que deve ir ao ar neste ano.

A Netflix também ganha os direitos de 90 horas de episódios anteriores da série e poderá desenvolver videogames para Vila Sésamo e Vila Sésamo: Mecha Builders.

Nos Estados Unidos, os episódios de Vila Sésamo continuarão disponíveis na PBS e na plataforma digital PBS Kids.

O acordo da Sesame Workshop com a Netflix ocorre após a Warner Bros. Discovery não ter renovado seu contrato de cinco anos para Vila Sésamo no Max.

"Estamos animados em anunciar que todos os novos episódios de Vila Sésamo chegarão à Netflix em todo o mundo, juntamente com os episódios da biblioteca, e os novos episódios também serão lançados no mesmo dia nas emissoras PBS e nas plataformas PBS Kids nos EUA, preservando um relacionamento de mais de 50 anos", afirmou a Sesame Workshop em um comunicado.

