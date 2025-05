Netflix alcança 94 milhões de usuários pagantes e lança plataforma de publicidade

A Netflix revelou nesta quarta-feira que já soma 94 milhões de usuários mensais em seus planos pagos com publicidade no mundo todo e apresentou sua nova plataforma de anúncios, a Netflix Ads Suite, inicialmente disponível nos Estados Unidos e no Canadá.

A informação foi divulgada durante a conferência virtual Netflix Upfront, voltada a anunciantes e com participação de executivos e atores de Hollywood, que também deram detalhes sobre os conteúdos previstos para este ano.

A empresa destacou o crescimento dos planos com publicidade e informou que esses assinantes nos EUA assistem, em média, 41 horas por mês de conteúdo. O público entre 18 e 34 anos representa a faixa mais relevante.

Amy Reinhard, presidente de Publicidade da Netflix, destacou algo que considera “impressionante”: “os assinantes prestam tanta atenção aos anúncios inseridos quanto às próprias séries e filmes”.

Ela apresentou a Netflix Ads Suite, que será expandida para todos os países com planos com anúncios em junho. A atriz Lily Collins, que interpreta uma executiva do setor publicitário em Emily em Paris, participou da apresentação.

Segundo comunicado da empresa, os anunciantes poderão “cruzar conjuntos de dados para obter informações sobre o comportamento do público e melhorar a segmentação”.

A Netflix também abrirá acesso a dados de terceiros para parceiros “de confiança”, como Experian e Acxiom, garantindo “a confidencialidade dos nossos assinantes”.

Além disso, a empresa anunciou “uma nova estrutura modular de formatos de anúncio que utiliza inteligência artificial generativa para otimizar os resultados dos anunciantes”. Essa tecnologia será disponibilizada em 2026 nos países com planos pagos.

Sobre os conteúdos, os atores Jude Law e Jason Bateman promoveram a nova série dramática Black Rabbit, enquanto foram anunciadas novas temporadas de Bridgerton e The Diplomat, além de prévias de séries já aguardadas como Wandinha, Stranger Things e Nobody Wants This.