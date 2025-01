Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e séries, o final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da quarta temporada da série Mythic Quest. Já no Prime Video, estreia do filme Casamentos Cruzados, uma comédia romântica com Reese Witherspoon e Will Ferrell sobre dois casamentos acidentalmente planejados para o mesmo dia e o mesmo local.

A Garota na Fita (Netflix)

"Quer jogar?" – Esta pergunta, escrita em um envelope que contém uma foto Polaroid mostrando uma jovem amordaçada, dá início a um desafio macabro, O Jogo da Alma, no qual a jornalista Miren Rojo (Milena Smit) apostará a vida e a própria sanidade. Após o desfecho da primeira temporada de "A Garota na Fita", Miren agora investiga uma escola de elite que parece estar no centro do desaparecimento e assassinato de duas garotas. Ela unirá forças com Jaime (Miki Esparbé), um jornalista investigativo que chega ao Diário Sur fugindo do passado e tentando recuperar sua reputação. Uma história repleta de mistérios, segredos, mentiras e personagens tão cheios de cicatrizes quanto a protagonista.

Casamentos Cruzados (Prime Video)

Quando dois casamentos são acidentalmente planejados para o mesmo dia e o mesmo local, as celebrações são desafiadas a preservar os momentos especiais de cada família. Em um hilário duelo, o pai de uma das noivas (Will Ferrell) e a irmã da outra noiva (Reese Witherspoon) disputam um confronto direto sem que nada os impeça de defender uma celebração inesquecível para seus familiares.

Mo (Netflix)

Mo Najjar navega entre duas culturas, três idiomas e muitas situações difíceis como palestino em busca da cidadania americana. Na temporada 2, Mo está na fronteira e desesperado para voltar a Houston antes da audiência para pedido de asilo de sua família. Mas, como refugiado apátrida, ele vai precisar de todo o charme e jeitinho que conseguir. Mal sabe ele que a jornada para casa é apenas o começo de seus problemas, pois um cara novo na área está disposto a roubar tanto sua amada Maria quanto seu sonho de finalmente voltar à Palestina.

Recruta (Netflix)

Na temporada 2 de Recruta, o advogado da CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) se envolve com um perigoso caso de espionagem na Coreia do Sul, mas descobre que a maior ameaça, na verdade, pode estar dentro da própria agência.

Mythic Quest (Apple TV+)

A quarta temporada da série Mythic Quest reúne as estrelas Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis e Naomi Ekperigin sob as mesmas luzes fluorescentes do escritório, onde a equipe do Mythic Quest enfrentará novos desafios. Neste universo em constante mudança dos videogames, aparecem estrelas em ascensão, egos em conflito e novos relacionamentos, enquanto todos estão tentando ter um pouco mais de equilíbrio entre vida pessoal e profissional.