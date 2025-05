Netflix divulga teaser da última temporada de ‘Round 6’; veja data de estreia

A Netflix divulgou na noite de segunda-feira, 5, o primeiro teaser da terceira e última temporada de "Round 6", confirmando que a estreia será em 27 de junho de 2025.

A série sul-coreana, fenômeno global, acompanha a trajetória de Gi-hun (Lee Jung-jae), que, após uma rebelião fracassada e a perda de um amigo, enfrenta seu momento mais difícil enquanto tenta acabar com o mortal jogo que envolve participantes endividados competindo por uma grande quantia em dinheiro, sob risco de morte a cada rodada.

O que esperar da última temporada

Gravada simultaneamente com a segunda temporada, essa fase final promete desafios ainda mais letais e decisões cruciais para os jogadores sobreviventes, com o retorno de nomes como Lee Jung-jae, Lee Byung-hun e Wi Ha-jun, além de novos integrantes no elenco.

O criador Hwang Dong-hyuk, vencedor do Emmy de Melhor Direção em Série de Drama, retorna como diretor, roteirista e produtor da produção que mistura elementos de Battle Royale e escape rooms, consolidando "Round 6" como a maior série da história da Netflix.

Expectativa para o desfecho da história

O teaser já revela um clima tenso e sombrio, com sons horripilantes e imagens que indicam o aumento da intensidade dos jogos e da luta de Gi-hun contra o líder que se infiltrou no jogo.

A expectativa é que essa temporada encerre a história de forma dramática e impactante, reunindo todos os episódios de uma vez na plataforma.