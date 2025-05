Ações de Disney e Netflix caem com ameaça de tarifa de 100% em filmes estrangeiros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu tensões no setor de mídia global ao prometer uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora do país.

O anúncio, feito no domingo, 4, por meio de uma postagem na rede Truth Social, afetou diretamente o desempenho das ações de empresas de entretenimento norte-americanas na manhã desta segunda-feira. 5.

“Estou autorizando o Departamento de Comércio e o Representante de Comércio dos EUA a iniciar imediatamente o processo de instituição de uma tarifa de 100% sobre qualquer filme que entre em nosso país e que seja produzido em terras estrangeiras”, escreveu Trump, classificando os incentivos oferecidos por outros países à produção local como uma ameaça à segurança nacional.

A reação do mercado foi imediata. As ações da Netflix chegaram a cair mais de 4% na abertura do mercado, mas por volta das 14h (horário de Brasília) recuavam 1,5%. . Os papéis da Disney, Warner Bros., Paramount, Comcast e Universal também recuaram entre chegaram a recuar mais de 2% antes de suavizarem parte das quedas.

Para o analista Matthew Harrigan, da Benchmark, o anúncio “injeta mais ruído no sentimento dos investidores em praticamente todos os papéis do setor de entretenimento”. Apesar do alerta, o analista manteve a recomendação de compra para as ações da Warner, com preço-alvo de US$ 18, citando a "maior margem de valorização" do papel frente aos concorrentes.

A produção internacional é uma peça-chave para Hollywood, que frequentemente grava fora dos EUA para se beneficiar de incentivos fiscais e custos mais baixos. A proposta de tarifa, caso avance, pode comprometer significativamente a rentabilidade dos estúdios, embora os detalhes da medida ainda não tenham sido divulgados.

Não está claro se a tarifa se aplicaria também a séries e filmes rodados no exterior, mas finalizados nos EUA, ou se afetaria apenas o conteúdo produzido integralmente fora do país. O Departamento de Comércio e a Casa Branca não comentaram o anúncio até o momento.