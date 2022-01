Netflix confirma a segunda temporada de 'Round 6'

Agora é oficial: a segunda temporada da série 'Round 6' foi confirmada pela Netflix. Durante a coletiva sobre o balanço do quarto trimestre de 2021, o CEO Ted Sarandos confirmou que a série mais assistida da plataforma vai continuar.

“O universo Squid Game está apenas começando”, revelou o executivo. Segundo ele, o seriado está na categoria do crescente buquê de franquias de entretenimento da companhia, que a empresa entende como tendo potencial de crescimento fora do serviço principal de streaming, com jogos e mercadorias.

Round 6 é o maior sucesso de audiência da Netflix, com mais de 140 milhões de espectadores.

Em novembro do ano passado, o criador de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, informou que a saga de Gi-hun teria continuação. "Há tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Então, eu me senti praticamente sem escolha! Eu digo que realmente haverá uma segunda temporada", afirmou o diretor.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a série foi comprada por "uma pechincha" pela Netflix. Rendeu 891 milhões de dólares para a companhia desde a estreia, valor que foi mais ou menos 40 vezes maior do que o custo para adquirir os direitos da série.