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Netflix anuncia nova série do universo de 'La Casa de Papel'

Plataforma anunciou nova produção da franquia durante evento realizado em Sevilha, na Espanha

Nova série de La Casa de Papel é confirmada pela Netflix (Reprodução/YouTube)

Nova série de La Casa de Papel é confirmada pela Netflix (Reprodução/YouTube)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 10 de maio de 2026 às 12h46.

Última atualização em 10 de maio de 2026 às 12h47.

Cinco anos após o encerramento de La Casa de Papel, a Netflix confirmou neste sábado, 9, uma nova série inédita do universo. O anúncio foi feito durante um evento da plataforma em Sevilha, na Espanha, e reacendeu as especulações sobre o futuro da franquia criada por Álex Pina.

A plataforma divulgou um teaser com referências diretas à série original, incluindo cenas dos assaltos à Casa da Moeda e ao Banco da Espanha, além dos tradicionais macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dalí. O vídeo diz que "a revolução ainda não acabou" e conta que "o mundo de La Casa de Papel continua".

Apesar do anúncio, a Netflix não revelou detalhes sobre o novo projeto. Ainda não está claro se a produção será uma continuação direta da trama original, um novo spin-off ou uma história centrada em personagens inéditos.

Nas redes sociais, fãs passaram a especular possíveis retornos de personagens marcantes da série original, como Álvaro Morte, intérprete do Professor, Itziar Ituño, que vive Lisboa, e Alba Flores, responsável pela personagem Nairobi.

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Universo de La Casa de Papel

A nova produção reforça a estratégia da Netflix de manter viva uma de suas franquias de maior alcance global. Lançada originalmente em 2017, La Casa de Papel se tornou uma das produções internacionais de maior sucesso da Netflix e consolidou a plataforma no mercado global de séries em língua não inglesa.

Aliás, o anúncio acontece pouco antes da estreia de "Berlim e a Dama com Arminho", nova produção estrelada por Pedro Alonso, marcada para 15 de maio, que dá continuidade ao universo de "A Casa de Papel e Berlim".

Acompanhe tudo sobre:La Casa de PapelSériesNetflix

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