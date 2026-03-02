Coala Festival 2026 anuncia Seu Jorge e João Gomes no line up e abre venda de ingressos

O Coala Festival anunciou, nesta semana, os primeiros artistas confirmados para a 12ª edição, marcada para os dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Seu Jorge e João Gomes abrem a programação do evento, que terá dois dias de shows na capital paulista.

João Gomes integra o line up, lista de atrações confirmadas, representando uma geração recente da música popular. Natural do sertão de Pernambuco, o cantor ganhou projeção nacional ao ampliar o alcance do piseiro, gênero associado ao forró eletrônico, para públicos fora do Nordeste. No festival, ele apresentará um repertório que combina tradição regional e circulação nacional.

“Eu tô contando os dias pra subir no palco do Festival Coala. Só de imaginar aquela energia da galera, já dá um frio na barriga bom, sabe? Eu tô preparando um show especial, daqueles pra cantar do começo ao fim, pra dançar agarradinho e pra sentir cada música. Vai ser daqueles encontros que ficam marcados na história e eu quero todo mundo vivendo isso comigo”, comenta João Gomes.

João Gomes é uma das atrações do Coala Festival 2026 (Rafael Strabelli/Divulgação)

Seu Jorge também prepara uma apresentação inédita para a edição de 2026. Com trajetória ligada a composições autorais e releituras que percorrem samba, soul e MPB, o artista estruturou um espetáculo específico para o evento, revisitando fases distintas de sua carreira. O repertório inclui músicas do álbum “Baile à la Baiana” e participações especiais, segundo o cantor.

"Estou feliz demais de fazer parte do Coala deste ano. É uma turma jovem, querida, que acompanho há muito tempo e que sempre apoiou a música brasileira com muita paixão. Inclusive estou preparando um show especial com músicas do meu último álbum ’Baile à la Baiana’, com clássicos e convidados especiais para o festival, para celebrar esse momento - não vou dar spoilers, mas vai ser bonito demais", celebra o artista.

Gabriel Andrade, curador do Coala Festival, afirmou que a escolha dos dois primeiros nomes reflete a proposta do evento de reunir artistas consolidados e nomes de diferentes gerações. Ao lado dele, Marcus Preto integra o time responsável pela curadoria, processo de seleção das atrações.

Criado em 2014, o Coala Festival consolidou o modelo de programação que articula artistas estabelecidos e novos nomes da música brasileira. Desde a primeira edição, a organização mantém como diretriz a combinação de repertórios de diferentes períodos, conectados à cena contemporânea.

Venda de ingressos

Com a divulgação dos primeiros nomes do line-up, a organização iniciou oficialmente a venda de ingressos, com o Coala Pass, válido para os dois dias, a partir de R$ 290. Clientes Elo têm 20% de desconto nas compras realizadas pela plataforma totalacesso.com.

Nova área da Heineken

A partir de 2026, a Heineken passa a ser a cerveja oficial do evento, em parceria firmada com o Grupo Heineken por sete anos. A edição também marca a estreia da Vila Coala, espaço interno integrado ao backstage, com acesso exclusivo.

O Coala Festival 2026 tem apresentação da Heineken, Elo como meio de pagamento oficial, patrocínio da Natura, Red Bull como energético oficial e apoio cultural do Memorial da América Latina e do Governo do Estado de São Paulo.