Comediante usa brecha na lei para pilotar avião com 100 atores em série da HBO

Parece mentira, mas é real.

Ele treinou por dois anos, acumulou mais de 280 horas de voo e voou uma aeronave cheia de atores para mostrar o que acontece dentro da cabine — onde o silêncio pode ser fatal. Nathan Fielder, comediante americano e criador da série da HBO Max "O Ensaio", assumiu o controle de um Boeing 737 em um voo simulado, na reta final da segunda temporada.

Fielder não tinha o tempo de voo exigido para ser piloto comercial — são 1.500 horas, e ele acumulou pouco mais de 280. O número de horas é o mínimo necessário para voar um Boeing 737 sem passageiros pagantes, e, assim, o comediante se aproveitou de uma brecha na legislação.

Ao contratar atores (ou seja, passageiros não pagantes), Fielder conseguiu pilotar um avião comercial sem quebrar a lei. E gravou tudo para a Max para a série que mistura documentário e comédia.

Veja o vídeo:

tom cruise ain't got shit on my boy nathan fielder

dude's so committed to the bit he got a CPL and landed a 747 full of passengers--one of the most gripping hours of television I've seen

what a guy pic.twitter.com/AK6LwOAYsy

— adithya (@adithya_balaji) May 26, 2025