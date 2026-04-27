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'Toy Story 5' pode ser o mais 'adulto' da saga até agora; entenda

Sequência prevista para 2026 pode representar uma mudança importante no perfil da saga

'Toy Story 5': Novo capítulo da série pode ampliar o público-alvo (Disney/Pixar/Divulgação)

'Toy Story 5': Novo capítulo da série pode ampliar o público-alvo (Disney/Pixar/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17h25.

"Toy Story 5" terá uma classificação indicativa superior à de todos os filmes anteriores da franquia ao menos nos Estados Unidos. Redes de cinema do país informaram que a animação recebeu selo “PG”, e não o tradicional “G”, esperado para a série.

A sigla “G” indica que o longa é liberado para todos os públicos. Já “PG”, abreviação de Parental Guidance Suggested, recomenda supervisão dos pais, já que parte do conteúdo pode não ser a mais indicada para crianças menores.

A mudança costuma estar ligada à presença de linguagem mais forte, cenas de violência leve ou temas considerados mais complexos para espectadores muito jovens.

Classificação vai mudar no Brasil também?

No Brasil, a expectativa é que o filme mantenha a classificação livre, como ocorreu com os títulos anteriores da franquia. Ainda assim, existe a possibilidade de que a indicação adotada nos Estados Unidos influencie a decisão local, e o longa acabe não sendo recomendado para menores de 10 anos.

Sobre o que será "Toy Story 5"?

O quinto capítulo da saga vai acompanhar Woody, Buzz, Jessie e os demais brinquedos, como Sr. e Sra. Cabeça de Batata, Rex e Porquinho, em um novo contexto marcado pelo avanço da tecnologia no cotidiano das crianças. Agora mais velha, Bonnie passa a dedicar sua atenção a um tablet, enquanto os brinquedos tradicionais tentam se manter relevantes e evitar o esquecimento.

Entre as novidades estão:

  • LilyPad, o tablet infantil que desvia a atenção de Bonnie;
  • Smarty Pants, brinquedo educativo com voz do comediante Conan O’Brien.

Dirigida por Andrew Stanton, o novo filme tem estreia marcada para o dia 18 de junho de 2026. O novo capítulo promete combinar nostalgia, humor e uma discussão atual sobre tecnologia e infância, mantendo a essência emocional que transformou a saga em fenômeno global.

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