'Toy Story 5' pode ser o mais 'adulto' da saga até agora; entenda

'Toy Story 5': Novo capítulo da série pode ampliar o público-alvo (Disney/Pixar/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17h25.
"Toy Story 5" terá uma classificação indicativa superior à de todos os filmes anteriores da franquia — ao menos nos Estados Unidos. Redes de cinema do país informaram que a animação recebeu selo “PG”, e não o tradicional “G”, esperado para a série.
A sigla “G” indica que o longa é liberado para todos os públicos. Já “PG”, abreviação de Parental Guidance Suggested, recomenda supervisão dos pais, já que parte do conteúdo pode não ser a mais indicada para crianças menores.
A mudança costuma estar ligada à presença de linguagem mais forte, cenas de violência leve ou temas considerados mais complexos para espectadores muito jovens.
No Brasil, a expectativa é que o filme mantenha a classificação livre, como ocorreu com os títulos anteriores da franquia. Ainda assim, existe a possibilidade de que a indicação adotada nos Estados Unidos influencie a decisão local, e o longa acabe não sendo recomendado para menores de 10 anos.
O quinto capítulo da saga vai acompanhar Woody, Buzz, Jessie e os demais brinquedos, como Sr. e Sra. Cabeça de Batata, Rex e Porquinho, em um novo contexto marcado pelo avanço da tecnologia no cotidiano das crianças. Agora mais velha, Bonnie passa a dedicar sua atenção a um tablet, enquanto os brinquedos tradicionais tentam se manter relevantes e evitar o esquecimento.
Entre as novidades estão:
Dirigida por Andrew Stanton, o novo filme tem estreia marcada para o dia 18 de junho de 2026. O novo capítulo promete combinar nostalgia, humor e uma discussão atual sobre tecnologia e infância, mantendo a essência emocional que transformou a saga em fenômeno global.