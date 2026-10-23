'Magnatas do Crime': Bruna Marquezine entra para elenco da 3ª temporada da série da Netflix

RESUMO ＋ A série "Magnatas do Crime" retornará à plataforma Netflix para uma terceira temporada, já em produção, com Bruna Marquezine, Elijah Wood e Orlando Bloom entre as novidades do elenco. Os oito episódios têm gravações no Reino Unido e em Marrocos, com Guy Ritchie de volta como roteirista e diretor.

A série "Magnatas do Crime", da Netflix, anunciou novos nomes no elenco da terceira temporada, que já está em produção. Entre os confirmados, está a atriz brasileira Bruna Marquezine.

A trama segue a história de Eddie Horniman (Theo James), um jovem herdeiro talentoso e criminoso, que divide seu tempo entre a nobreza britânica e o submundo do tráfico. As gravações dos novos episódios estão acontecendo no Reino Unido e no Marrocos.

Bruna Marquezine estreia em série inglesa

A participação de Bruna Marquezine em "Magnatas do Crime", seu segundo grande projeto internacional depois do filme "Besouro Azul", vem com mistério à sua volta. Por enquanto, a personagem da atriz, assim como detalhes da nova trama, ainda não foram divulgados.

Além da brasileira, outros grandes atores se juntam à terceira temporada da série, entre eles Elijah Wood e Orlando Bloom.

Do elenco principal, já foi confirmado o retorno de Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Maya Jama, Robert Carlyle, Dexter Fletcher, Ed Speleers, Saffron Burrows, Philip Arditti e Bugzy Malone.

O que sabemos sobre a terceira temporada de 'Magnatas do Crime'?

Além do elenco principal, Guy Ritchie também retorna como roteirista e diretor da série, que terá oito episódios.

“A ambição de Magnatas do Crime cresceu, o mundo se expandiu e as consequências agora têm um peso maior. Uma terceira temporada parecia inevitável, e estou ansioso para ampliar ainda mais os limites da série”, disse o diretor, em nota.