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'Magnatas do Crime': Bruna Marquezine entra para elenco da 3ª temporada da série da Netflix

Atriz brasileira se junta a Orlando Bloom e Elijah Wood nos novos episódios da série de Guy Ritchie, que já estão sendo gravados no Reino Unido e no Marrocos

Bruna Marquezine: atriz entra para o elenco de série britânica (Divulgação/Divulgação)

Bruna Marquezine: atriz entra para o elenco de série britânica (Divulgação/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10h52.

Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 10h56.

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RESUMO ＋

A série "Magnatas do Crime" retornará à plataforma Netflix para uma terceira temporada, já em produção, com Bruna Marquezine, Elijah Wood e Orlando Bloom entre as novidades do elenco. Os oito episódios têm gravações no Reino Unido e em Marrocos, com Guy Ritchie de volta como roteirista e diretor.

A série "Magnatas do Crime", da Netflix, anunciou novos nomes no elenco da terceira temporada, que já está em produção. Entre os confirmados, está a atriz brasileira Bruna Marquezine.

A trama segue a história de Eddie Horniman (Theo James), um jovem herdeiro talentoso e criminoso, que divide seu tempo entre a nobreza britânica e o submundo do tráfico. As gravações dos novos episódios estão acontecendo no Reino Unido e no Marrocos.

Bruna Marquezine estreia em série inglesa

A participação de Bruna Marquezine em "Magnatas do Crime", seu segundo grande projeto internacional depois do filme "Besouro Azul", vem com mistério à sua volta. Por enquanto, a personagem da atriz, assim como detalhes da nova trama, ainda não foram divulgados.

Além da brasileira, outros grandes atores se juntam à terceira temporada da série, entre eles Elijah Wood e Orlando Bloom.

Do elenco principal, já foi confirmado o retorno de Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Maya Jama, Robert Carlyle, Dexter Fletcher, Ed Speleers, Saffron Burrows, Philip Arditti e Bugzy Malone.

O que sabemos sobre a terceira temporada de 'Magnatas do Crime'?

Além do elenco principal, Guy Ritchie também retorna como roteirista e diretor da série, que terá oito episódios.

“A ambição de Magnatas do Crime cresceu, o mundo se expandiu e as consequências agora têm um peso maior. Uma terceira temporada parecia inevitável, e estou ansioso para ampliar ainda mais os limites da série”, disse o diretor, em nota.

Perguntas frequentes

Bruna Marquezine estará na terceira temporada de 'Magnatas do Crime'? ＋

Sim, Bruna Marquezine integra o elenco da terceira temporada de "Magnatas do Crime" em seu segundo grande projeto internacional. A personagem da atriz ainda não foi divulgada.

Quais atores entram para o elenco da terceira temporada de 'Magnatas do Crime'? ＋

Bruna Marquezine, Elijah Wood e Orlando Bloom estão entre os novos integrantes do elenco. Os episódios também terão o retorno de Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones e outros nomes do elenco principal.

Onde a terceira temporada de 'Magnatas do Crime' está sendo gravada? ＋

As gravações da terceira temporada de "Magnatas do Crime" ocorrem no Reino Unido e em Marrocos.

Quantos episódios terá a terceira temporada de 'Magnatas do Crime'? ＋

A terceira temporada de "Magnatas do Crime" terá oito episódios. Guy Ritchie retorna como roteirista e diretor da série.

Qual é a história de 'Magnatas do Crime'? ＋

"Magnatas do Crime" acompanha Eddie Horniman, um jovem herdeiro talentoso e criminoso que divide seu tempo entre a nobreza britânica e o submundo do tráfico.

O que Guy Ritchie disse sobre a terceira temporada de 'Magnatas do Crime'? ＋

Guy Ritchie afirmou que a ambição da série cresceu, o mundo se expandiu e as consequências ganharam mais peso. Segundo o diretor, a terceira temporada permitirá ampliar ainda mais os limites da produção.

Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

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