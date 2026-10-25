Não quer acompanhar as eleições? Veja 5 minisséries para assistir durante a apuração

O domingo de eleições costuma ser marcado pela cobertura política, pelas projeções e pela expectativa em torno da apuração dos votos. Para quem prefere aproveitar o tempo livre com entretenimento, as minisséries oferecem uma alternativa para passar algumas horas diante da televisão.

Com histórias concentradas em poucos episódios, essas produções permitem acompanhar uma trama completa sem assumir o compromisso de começar uma série com várias temporadas. Suspense, crimes reais e dramas estão entre os gêneros que podem transformar a espera pelo resultado em uma sessão de streaming.

A seguir, confira cinco minisséries para assistir enquanto a apuração eleitoral acontece:

1. 'Adolescência' (Netflix)

A minissérie britânica acompanha Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. A investigação coloca a família do adolescente diante de perguntas difíceis e revela conflitos ligados à adolescência, à influência das redes sociais e à relação entre pais e filhos.

Com quatro episódios, a produção se destaca pela técnica de filmagem em plano-sequência, que acompanha os personagens sem cortes aparentes ao longo de cada capítulo.

2. 'O Gambito da Rainha' (Netflix)

Estrelada por Anya Taylor-Joy, a produção acompanha Beth Harmon, uma jovem órfã que descobre talento para o xadrez e começa a disputar torneios até chegar ao cenário internacional. Durante a ascensão, ela enfrenta desafios pessoais e precisa lidar com as pressões da competição.

Ao longo de sete episódios, a trama combina drama, rivalidades e partidas que funcionam como confrontos psicológicos.

3. 'Chernobyl' (HBO Max)

A produção dramatiza o desastre nuclear ocorrido em abril de 1986, na usina de Chernobyl, na então União Soviética. A história acompanha cientistas, autoridades e trabalhadores envolvidos na tentativa de conter as consequências da explosão e compreender a dimensão da tragédia.

Com cinco episódios, a minissérie retrata os efeitos da desinformação, das decisões políticas e das falhas institucionais durante a crise. Jared Harris, Stellan Skarsgård e Emily Watson integram o elenco de uma narrativa tensa, baseada em acontecimentos históricos.

4. 'Maid' (Netflix)

A minissérie acompanha Alex, uma jovem mãe que deixa um relacionamento abusivo e passa a trabalhar como faxineira para sustentar a filha pequena. Enquanto enfrenta dificuldades financeiras e busca moradia, ela tenta construir uma vida mais estável para as duas.

Estrelada por Margaret Qualley, a produção tem dez episódios e combina drama familiar com momentos de superação.

5. 'Objetos Cortantes' (HBO Max)

Amy Adams interpreta Camille Preaker, uma jornalista que retorna à cidade natal para investigar o assassinato de uma adolescente e o desaparecimento de outra jovem. A apuração a aproxima de uma comunidade cheia de segredos e a obriga a lidar com traumas de seu passado.

Com oito episódios, a minissérie adapta o romance homônimo de Gillian Flynn e aposta no suspense psicológico. A relação de Camille com a mãe, interpretada por Patricia Clarkson, acrescenta outra camada ao mistério, que avança por meio de pistas e conflitos familiares.