'Sexta-Feira Muito Louca 2' estreia no streaming; veja onde assistir

'Sexta-Feira Muito Louca 2': longa estrelado Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan chegou no Disney+ em novembro de 2025. (Reprodução/Youtube Disney/Reprodução)
Repórter
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h23.
Quem não conseguiu assistir nos cinemas já pode comemorar: 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda' está disponível no streaming.
Lançado em agosto de 2025, o longa estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan chegou no Disney+ nesta quarta-feira, 12.
A produção original conta a história de mãe e filha que trocam de corpos após um incidente mágico envolvendo um biscoito da sorte chinês.
Para o segundo filme, a história é um pouco diferente: a trama revive a relação entre Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan), agora em uma dinâmica de mãe e avó.
O filme, dirigido por Nisha Ganatra, introduz novos personagens, como o marido de Anna, interpretado por Manny Jacinto, e sua filha, vivida por Julia Butters.
No Letterbox, rede social usada por cinéfilos para avaliar filmes, o longa conta com 3.4 estrelas, que chegam até 5.
Já no Rotten Tomatoes, a produção conta com 74% de aprovação da crítica especializada.