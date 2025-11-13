Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Sexta-Feira Muito Louca 2' estreia no streaming; veja onde assistir

Trama revive a relação entre Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan), agora em uma dinâmica de mãe e avó

'Sexta-Feira Muito Louca 2': longa estrelado Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan chegou no Disney+ em novembro de 2025. (Reprodução/Youtube Disney/Reprodução)

'Sexta-Feira Muito Louca 2': longa estrelado Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan chegou no Disney+ em novembro de 2025. (Reprodução/Youtube Disney/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h23.

Quem não conseguiu assistir nos cinemas já pode comemorar: 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda' está disponível no streaming.

Lançado em agosto de 2025, o longa estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan chegou no Disney+ nesta quarta-feira, 12.

A produção original conta a história de mãe e filha que trocam de corpos após um incidente mágico envolvendo um biscoito da sorte chinês.

Para o segundo filme, a história é um pouco diferente: a trama revive a relação entre Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan), agora em uma dinâmica de mãe e avó.

O filme, dirigido por Nisha Ganatra, introduz novos personagens, como o marido de Anna, interpretado por Manny Jacinto, e sua filha, vivida por Julia Butters.

No Letterbox, rede social usada por cinéfilos para avaliar filmes, o longa conta com 3.4 estrelas, que chegam até 5.

Já no Rotten Tomatoes, a produção conta com 74% de aprovação da crítica especializada.

Assista ao trailer de 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda'

yt thumbnail

 

Acompanhe tudo sobre:CinemaStreamingDisneyAtores e atrizes

Mais de Pop

Paraíso para artistas independentes? SoundCloud muda política de remuneração

Dua Lipa no Brasil: qual é a setlist do show da cantora?

Como o Caso Eloá levou à resolução de um crime da década de 1990

Taylor Swift divulga novo trailer de documentário no Disney+; assista

Mais na Exame

Carreira

Modelos de IA pequenos, mas poderosos: o que realmente move a produtividade corporativa

Future of Money

Ações da Leap Therapeutics saltam 300% após compra de criptomoeda

Casual

Rosewood São Paulo se destaca com a Pâtisserie de Saiko Izawa neste fim de ano

Pop

Paraíso para artistas independentes? SoundCloud muda política de remuneração