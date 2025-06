My Chemical Romance anuncia show no Brasil após 17 anos; veja preço dos ingressos

O My Chemical Romance confirmou seu retorno ao Brasil após 17 anos de espera. A banda se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 5 de fevereiro de 2026, durante a turnê Long Live: The Black Parade.

O evento marca a continuidade da influência da banda no cenário musical internacional, que começa sua turnê pela América do Sul no início de 2026.

A última passagem da banda pelo Brasil foi em 2009. O show em São Paulo promete ser uma celebração da carreira da banda, que continua sendo uma das maiores referências do gênero, com um público fiel e apaixonado.

Em 2025, a banda também lançou uma edição expandida do álbum Three Cheers for Sweet Revenge (2004), com novas mixagens feitas pelo produtor vencedor do GRAMMY, Rich Costey, e quatro faixas bônus gravadas ao vivo.

Abertura com The Hives

Quem também promete agitar o público é a banda sueca The Hives, que fará a abertura do show. Conhecida por seu estilo enérgico de garage rock e suas apresentações excêntricas, The Hives é um nome consolidado na cena do rock, com mais de 30 anos de carreira. A banda, com seu famoso visual de smokings e performances arrebatadoras, trará seu som contagiante para animar o público antes do grande show do My Chemical Romance.

Ingressos e Preços

Os ingressos para o show estarão disponíveis para o público em geral a partir de 27 de junho, ao meio-dia, no site da Eventim.

No entanto, os clientes Santander Brasil terão a oportunidade de adquirir ingressos antes, com uma pré-venda exclusiva que começa em 25 de junho, às 10h, e vai até o dia 26 de junho, às 10h, para clientes Santander Private e Select.

Para clientes de todos os cartões Santander (exceto cartões de viagens), a pré-venda vai de 26 de junho, às 10h, até 27 de junho, às 10h. Confira os preços dos ingressos:

Cadeira Superior: R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395,00 (inteira)

Pista: R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 322,50 (meia-entrada) | R$ 645,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira)

A compra de ingressos pode ser feita através do site da Eventim, e também estarão disponíveis nas bilheteiras do Allianz Parque.

Serviço:

Data: 05 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 21h

Abertura dos portões: 16h

Local: Allianz Parque, São Paulo/SP

Classificação etária: Permitida a entrada de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis. Entrada livre para maiores de 16 anos.

Vendas de ingressos