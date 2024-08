Músico do 'Domingão do Faustão', Caçulinha morre aos 86 anos

O músico e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, faleceu aos 86 anos na madrugada desta segunda-feira, 5. Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, há cerca de dez dias, onde se recuperava de um infarto. Familiares do músico confirmaram a notícia.

Caçulinha ganhou notoriedade nacional por sua participação no programa Domingão do Faustão, da TV Globo, onde por mais de 20 anos foi responsável pela trilha sonora ao vivo. Sua presença constante no programa o tornou uma figura querida e reconhecida pelo público brasileiro, sempre acompanhado de seu acordeão.

Quem era Caçulinha?

Natural de São Paulo, Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, nasceu em 1938 em uma família profundamente ligada à música. Seu pai, Mariano de Silva, foi um renomado compositor sertanejo que conquistou sucesso no interior do estado, especialmente em Piracicaba. Desde muito jovem, Caçulinha demonstrou talento musical, herdando não apenas o nome artístico do irmão mais velho, Caçula, mas também a paixão pela música.

Aos 8 anos, já era considerado uma criança prodígio, tocando acordeão com uma habilidade que impressionava a todos. Possuía o dom do ouvido absoluto, o que lhe permitia identificar ou recriar qualquer nota musical sem precisar de um tom de referência. Era comum que ele reproduzisse na sanfona músicas que ouvia seu pai e tio cantarolarem.

Com 20 anos, Caçulinha já dominava vários instrumentos, incluindo piano, violão, acordeão e escaleta, e se apresentava em boates na noite paulistana. Sua carreira floresceu nos anos dourados da música brasileira, onde acompanhou grandes nomes como Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, João Gilberto, Simonal, Dominguinhos, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento.

Além de sua marcante parceria com Faustão, Caçulinha participou de diversos programas de televisão ao longo de sua carreira, como Essa Noite se Improvisa, Raul Gil, Ratinho, Os Trapalhões, Balão Mágico, Clube do Bolinha, Almoço com as Estrelas, Perdidos na Noite e A Praça é Nossa. Sua versatilidade e talento o tornaram um dos músicos mais requisitados e respeitados do país.

Durante sua trajetória, gravou 31 discos de vinil, consolidando sua contribuição à música e à cultura brasileira. O mais recente foi lançado em novembro de 2019, em comemoração aos 60 anos de carreira na música e na televisão.