Mulher compra brinco de R$ 16 em brechó e fica surpresa ao descobrir 'verdadeiro valor' da peça

Ao examinar uma bandeja de bijuterias em um brechó, a proprietária de uma loja de acessórios vintage notou um par de brincos que chamou sua atenção. Vendida por apenas US$ 2,71 (cerca de R$ 16), a peça despertou curiosidade, e a empresária decidiu adquiri-la para uma avaliação profissional. O resultado? Os brincos podem valer até US$ 750, o equivalente a mais de R$ 4,5 mil.

A descoberta ocorreu na loja Town Peddler Craft and Antique Mall, em Michigan, nos Estados Unidos. Os brincos estavam expostos em uma bandeja junto a outros itens, todos vendidos por no máximo US$ 5.

"Eu ficava pegando e largando esses brincos. Parece até surreal", comentou a compradora, que preferiu manter sua identidade em sigilo, em entrevista ao site Newsweek.

Entusiasmada com a descoberta, ela compartilhou a experiência no Reddit, no perfil ThriftStoreHauls.

"Examinei os brincos sob diferentes luzes, bati neles com a unha para ouvir o som do material e inspecionei cada detalhe. Por um preço tão baixo, achei que valeria a pena investigar mais a fundo", relatou.

Após pesquisas e avaliações especializadas, foi confirmado que a peça era uma joia dos anos 1960, fruto de uma colaboração entre o artista italiano Archimede Seguso e a icônica Coco Chanel. A parceria resultou em joias exclusivas feitas de vidro artístico.

"Eles brilham de formas únicas dependendo da luz. São extraordinários e, para mim, representam um pedaço da história da moda", concluiu a compradora.