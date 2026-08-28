Quem são os 10 bilionários mais velhos em 2026, segundo a Forbes

Entre os bilionários que aparecem no ranking da Forbes de 2026, anunciado nesta sexta-feira, 28, um grupo atravessou décadas de transformações econômicas e chegou à faixa dos 90 ou 100 anos com patrimônios ligados a empresas, investimentos e participações construídos ao longo do século XX.

Os nomes mais velhos da relação têm fortunas associadas a setores como bancos, infraestrutura, hotelaria, alimentos, papel e celulose e mercado financeiro.

No topo está Robert Kuok, empresário malaio de 102 anos, com fortuna estimada em US$ 13,2 bilhões. Sua trajetória empresarial começou no comércio de commodities, matérias-primas negociadas em mercados internacionais, no período posterior à Segunda Guerra Mundial e posteriormente se estendeu para hotelaria, logística, imóveis e agronegócio.

A relação também reúne nomes como Li Ka-shing, de 97 anos e com patrimônio estimado em US$ 47 bilhões, e Warren Buffett, de 95 anos, cuja fortuna chega a US$ 149 bilhões. No caso de Charles Munger, morto, em 2023, aos 99 anos, a referência patrimonial corresponde à família e ao espólio do investidor.

O Brasil também aparece entre os nomes de maior idade, com empresários e famílias ligados a companhias como Vonpar, Klabin e Banco Mercantil do Brasil. Entre os brasileiros citados estão João Jacob Vontobel e Daniel Miguel Klabin, ambos com 97 anos, e Consuelo Andrade de Araújo, de 94 anos.

A lista mostra patrimônios formados em diferentes períodos e mercados, com trajetórias empresariais que passam pela reconstrução econômica do pós-guerra, pela expansão de conglomerados ao longo da segunda metade do século XX e pela formação de grupos que continuam em operação no século XXI.

Os bilionários mais velhos da lista da Forbes, em 2026

1. Robert Kuok — 102 anos

Fortuna estimada: US$ 13,2 bilhões.

Robert Kuok construiu seus negócios a partir do comércio de commodities no período posterior à Segunda Guerra Mundial. O empresário malaio fundou a rede internacional de hotéis Shangri-La e mantém negócios relacionados a logística, mercado imobiliário e agronegócio.

2. Família e espólio de Charles Munger — referência de 101 anos

Fortuna estimada: US$ 2,6 bilhões.

Charles Munger foi investidor e vice-presidente da Berkshire Hathaway. Durante mais de cinco décadas, atuou como parceiro de negócios de Warren Buffett e participou da definição da estratégia de investimento da companhia. O patrimônio indicado nesta relação corresponde à família e ao espólio de Munger.

3. Li Ka-shing — 97 anos

Fortuna estimada: US$ 47 bilhões.

Li Ka-shing construiu o conglomerado CK Hutchison Holdings, com negócios em áreas como portos, infraestrutura, varejo e telecomunicações. O empresário de Hong Kong é conhecido localmente pelo apelido de “Super-homem”, associado à sua trajetória empresarial.

4. João Jacob Vontobel — 97 anos

Fortuna estimada: R$ 3 bilhões, cerca de US$ 550 milhões.

O empresário gaúcho é fundador da Vonpar, grupo ligado aos setores de bebidas e alimentos no Sul do Brasil. A empresa teve atuação histórica na distribuição de Coca-Cola na região e passou a controlar a fabricante de chocolates Neugebauer.

5. Daniel Miguel Klabin — 97 anos

Fortuna estimada: R$ 1,6 bilhão, cerca de US$ 300 milhões.

Daniel Miguel Klabin integra uma família ligada à indústria brasileira de papel e celulose. Sua trajetória está associada à expansão da Klabin, produtora e exportadora de papéis para embalagens no Brasil.

6. Warren Buffett — 95 anos

Fortuna estimada: US$ 149 bilhões.

Conhecido como “Oráculo de Omaha”, Warren Buffett construiu seu patrimônio à frente da Berkshire Hathaway. O conglomerado controla dezenas de empresas e mantém participações em companhias como Apple e Coca-Cola. Buffett também destinou parte de seu patrimônio a iniciativas filantrópicas.

7. George Soros — 95 anos

Fortuna estimada: US$ 7,5 bilhões.

Nascido na Hungria e sobrevivente do nazismo, George Soros construiu sua trajetória como gestor de hedge funds, fundos de investimento que adotam diferentes estratégias para buscar retornos. Uma de suas operações mais conhecidas ocorreu, em 1992, quando apostou contra a libra esterlina. Soros também destinou bilhões de dólares à Open Society Foundations, rede de organizações voltada ao financiamento de projetos sociais.

8. Bernie Ecclestone — 95 anos

Fortuna estimada: US$ 3,2 bilhões.

Origem da fortuna: Fórmula 1 e investimentos.

O empresário britânico Bernie Ecclestone construiu parte de seu patrimônio a partir de sua atuação comercial na Fórmula 1. Durante décadas, participou da administração dos direitos comerciais da categoria e teve papel na estrutura empresarial responsável pela exploração de contratos de transmissão, publicidade e realização das corridas. Sua fortuna também está associada a investimentos realizados ao longo de sua trajetória empresarial.

9. Consuelo Andrade de Araújo e família — 94 anos

Fortuna estimada: R$ 2,2 bilhões, cerca de US$ 400 milhões.

Consuelo Andrade de Araújo integra a família controladora do Banco Mercantil do Brasil. A instituição financeira, fundada em Minas Gerais, mantém operações no segmento bancário e atuação no atendimento a aposentados e pensionistas.

10. Consuelo Andrade de Araújo — 94 anos

Fortuna estimada: R$ 2,2 bilhões.

Origem da fortuna: Banco Mercantil do Brasil.

Consuelo Andrade de Araújo integra a família controladora do Banco Mercantil do Brasil, instituição financeira fundada em Minas Gerais. O patrimônio da empresária está relacionado à participação familiar no banco, que mantém operações no mercado financeiro brasileiro e atuação no atendimento a aposentados e pensionistas.