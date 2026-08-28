Com IA empresarial, eles planejam transformar R$ 8 mi em R$ 100 mi até 2028

Alex Meincheim, CEO e cofundador da UpFlux
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Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13h00.
Com cada vez mais pesquisas apontando para uma porcentagem de falha na adoção de IA acima dos 90%, começam a surgir empresas dentro dos 10% de sucesso cujo o foco é ajudar o restante. Essas são as empresas que oferecem AI Enterprise, ou IA empresarial.
Elas identificam gargalos, desvios, retrabalho e oportunidades de melhoria. No caso da UpFlux, é a análise de milhões de registros operacionais que garante os insights.
Até 2028, ela pretende intensificar o crescimento com um investimento de R$ 8 milhões que pode render faturamento de até R$ 100 milhões.
A empresa, fundada em 2017, é especializada em mineração de processos e inteligência artificial. Atualmente ela atende clientes como Electrolux, Unimed e VR, e foi reconhecida por Gartner e Everest Group como a única representante da América Latina em seu segmento.
“A maioria das empresas já possui dados suficientes para tomar melhores decisões. O desafio é transformar essas informações em inteligência aplicada à operação. É justamente essa conexão entre dados, processos e Inteligência Artificial que buscamos oferecer aos nossos clientes”, afirma Alex Meincheim, CEO e cofundador.
A nova arquitetura tecnológica combina mineração de processos, inteligência operacional e agentes autônomos capazes de atuar diretamente nos processos corporativos.
Na prática, análise de dados, validação de informações, identificação de desvios e acompanhamento operacional passam a contar com o apoio da IA, liberando as equipes para funções mais estratégicas e reduzindo o tempo de resposta das operações.
“A evolução da IA nas empresas passa por sua capacidade de compreender o contexto operacional. Não basta responder perguntas ou gerar conteúdo: a IA precisa entender como os processos funcionam, identificar desvios e apoiar decisões dentro da operação. É isso que estamos construindo na UpFlux”, destaca Meincheim.
A meta é clara: ser a principal referência em Enterprise AI na América Latina até 2028.