Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta sexta-feira, 25

Nesta sexta-feira, 25 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo continua com uma programação diversa e intensa em diversas salas da capital paulista. Com mais de 400 filmes de 82 países, o evento é um dos mais aguardados do ano, trazendo títulos inéditos antes de entrarem no circuito comercial.

O festival apresenta produções premiadas em grandes eventos como Cannes, Veneza e Berlim, além de uma homenagem especial ao cinema indiano. As sessões ocorrem em 29 salas de cinema da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME seleciona uma lista de 10 filmes imperdíveis para assistir na Mostra de São Paulo. Abaixo está a programação completa do dia, incluindo nome do filme, horário da sessão e local. Para mais informações sobre as produções, visite o site oficial do evento.

10 filmes para assistir nesta sexta-feira, 25, na Mostra de Cinema de SP

Aqui as Crianças Não Brincam Juntas

Sinopse: Um retrato das pessoas em Jerusalém cuja sobrevivência é um desafio diário. Em meio à guerra, o filme mostra cidadãos comuns, palestinos e israelenses, que ainda procuram a paz e a coexistência entre muçulmanos e judeus. Ali é uma dessas pessoas, que trabalha como guia turístico no mercado após sair da prisão.

Horário: 17:10

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Piano de Família

Sinopse: Um piano de família é o centro de um conflito entre dois irmãos, um deles querendo vendê-lo e a irmã lutando para preservar o legado familiar. A mediação do tio não é suficiente para impedir que fantasmas do passado ressurgam.

Horário: 18:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Anora

Sinopse: Anora, uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, casa-se com Ivan, filho de um oligarca russo. O conto de fadas é ameaçado quando os pais de Ivan viajam para Nova York para tentar anular o casamento.

Horário: 20:50

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

A Lista

Sinopse: Durante a retirada das forças internacionais de Cabul, a vida de artistas e cineastas afegãos é posta em risco com o retorno do Talibã. Eles tentam fugir para lugares seguros, embarcando nos últimos aviões que deixam o país.

Horário: 22:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Mamífera

Sinopse: Uma gravidez inesperada muda os planos de Lola, levando-a a questionar as expectativas sociais e pessoais enquanto espera por uma consulta em uma clínica de aborto.

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Marcello Mio

Sinopse: Chiara, filha de Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, decide viver como o pai durante um verão conturbado, assumindo sua personalidade e convencendo a todos ao seu redor.

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Pequenas Coisas como Estas

Sinopse: Na véspera de Natal de 1985, Bill Furlong faz uma descoberta perturbadora em um convento, forçando-o a confrontar o passado e a cumplicidade de uma cidade dominada pela Igreja Católica.

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Precisamos Falar

Sinopse: Adolescentes de classe alta matam acidentalmente uma mulher em situação de rua e seus pais enfrentam o dilema de denunciá-los ou não, enquanto os jovens lidam com as consequências do ato.

Horário: 14:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

A Cozinha

Sinopse: No restaurante The Grill, em Manhattan, um sumiço de dinheiro leva à investigação dos cozinheiros imigrantes. Pedro, o principal suspeito, tenta legalizar sua situação enquanto lida com uma revelação pessoal chocante.

Horário: 15:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Manas

Sinopse: Marcielle, uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó, no Pará, enfrenta uma realidade opressiva e decide confrontar a violência que rege sua família e comunidade.

Horário: 15:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo nesta sexta-feira, 25

Conduzindo Seus Pássaros

Data: 25/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Mamífera

Data: 25/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

La Parra

Data: 25/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

A Esposa Solitária

Data: 25/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Marcello Mio

Data: 25/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Estrangeiro

Data: 25/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Breve História de uma Família

Data: 25/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Ulisses

Data: 25/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Não Nos Moverão

Data: 25/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

sr

Data: 25/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Cultivando a Revolução

Data: 25/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Makamisa: O Fantasma da Vingança

Data: 25/10/2024

Horário: 14:00

Local: Circuito Spcine Olido

Tokyo Melody: Um Filme sobre Ryuichi Sakamoto

Data: 25/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Pequenas Coisas como Estas

Data: 25/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Três Vidas e Uma Só Morte

Data: 25/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Luz Fantasma

Data: 25/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Precisamos Falar

Data: 25/10/2024

Horário: 14:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Lamentavelmente ao Amanhecer

Data: 25/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cine Satyros Bijou

Enquanto Isso na Terra

Data: 25/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Em Fuga

Data: 25/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Esta Minha Vida

Data: 25/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

Salve Maria

Data: 25/10/2024

Horário: 15:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Mário de Andrade, o Turista Aprendiz

Data: 25/10/2024

Horário: 15:10

Local: Espaço Augusta Sala 2

Sinfonia da Sobrevivência

Data: 25/10/2024

Horário: 15:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

O Ano Novo que Nunca Veio

Data: 25/10/2024

Horário: 15:15

Local: Reserva Cultural - Sala 1

A Cozinha

Data: 25/10/2024

Horário: 15:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

O Agrônomo

Data: 25/10/2024

Horário: 15:30

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Os Maus Patriotas

Data: 25/10/2024

Horário: 15:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

S/He Is Still Her/e – O Documentário Oficial de Genesis P-Orridge

Data: 25/10/2024

Horário: 15:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Manas

Data: 25/10/2024

Horário: 15:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Cuidando da Minha Filha

Data: 25/10/2024

Horário: 16:00

Local: Circuito Spcine Olido

Câncer com Ascendente em Virgem

Data: 25/10/2024

Horário: 16:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Eu Sou Nevenka

Data: 25/10/2024

Horário: 16:15

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Alegoria Urbana

Data: 25/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Não Sou Eu

Data: 25/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Kalak

Data: 25/10/2024

Horário: 16:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Dias de Verão

Data: 25/10/2024

Horário: 16:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Maldoror

Data: 25/10/2024

Horário: 16:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Vivendo em Excesso

Data: 25/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Sob o Vulcão

Data: 25/10/2024

Horário: 17:00

Local: Espaço Augusta Anexo 4

O Caso dos Estrangeiros

Data: 25/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Harvest

Data: 25/10/2024

Horário: 17:00

Local: Espaço Augusta Sala 2

Os Educadores

Data: 25/10/2024

Horário: 17:10

Local: Cinesesc

Aqui as Crianças Não Brincam Juntas

Data: 25/10/2024

Horário: 17:10

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Outro

Data: 25/10/2024

Horário: 17:10

Local: Cine Satyros Bijou

A Memória Fértil

Data: 25/10/2024

Horário: 17:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Bumerangue

Data: 25/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

O Invencível

Data: 25/10/2024

Horário: 17:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Lua

Data: 25/10/2024

Horário: 17:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Gaucho Gaucho

Data: 25/10/2024

Horário: 17:50

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Exibindo o Perdão

Data: 25/10/2024

Horário: 18:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Os Demônios do Amanhecer

Data: 25/10/2024

Horário: 18:00

Local: Circuito Spcine Olido

Piano de Família

Data: 25/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

A Borda dos Sonhos

Data: 25/10/2024

Horário: 18:30

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Hollywoodgate

Data: 25/10/2024

Horário: 18:40

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Mi Bestia

Data: 25/10/2024

Horário: 18:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Odradek

Data: 25/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Respiração Fria

Data: 25/10/2024

Horário: 19:00

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Observadora

Data: 25/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Pele de Vidro

Data: 25/10/2024

Horário: 19:00

Local: Museu da Língua Portuguesa

Em Nome do Sangue

Data: 25/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Fantosmia

Data: 25/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cine Satyros Bijou

A Casa

Data: 25/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Abril, Verde, Amarelo

Data: 25/10/2024

Horário: 19:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Algo Velho, Algo Novo, Algo Emprestado

Data: 25/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Serra das Almas

Data: 25/10/2024

Horário: 19:30

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Levados pelas Marés

Data: 25/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Justiça em Estado de Exceção

Data: 25/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Tijolo por Tijolo

Data: 25/10/2024

Horário: 19:50

Local: Espaço Augusta Sala 2

Shikun

Data: 25/10/2024

Horário: 20:00

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Um Homem Diferente

Data: 25/10/2024

Horário: 20:15

Local: Espaço Augusta Sala 1

As Armas de Plástico

Data: 25/10/2024

Horário: 20:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

A Vila Perto do Paraíso

Data: 25/10/2024

Horário: 20:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

3 Obás de Xangô

Data: 25/10/2024

Horário: 20:40

Local: Cinesesc

Falando com Rios

Data: 25/10/2024

Horário: 20:40

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Estamos no Ar

Data: 25/10/2024

Horário: 20:45

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Anora

Data: 25/10/2024

Horário: 20:50

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

The Line

Data: 25/10/2024

Horário: 20:50

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Um Pouco Estrangeira

Data: 25/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Saturday Night – A Noite que Mudou a Comédia

Data: 25/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

O Conto das Três Jóias Perdidas

Data: 25/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Dispersora de Amantes

Data: 25/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Parque de Diversões

Data: 25/10/2024

Horário: 21:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Virgínia e Adelaide

Data: 25/10/2024

Horário: 21:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Capitães de Abril

Data: 25/10/2024

Horário: 21:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

A Lista

Data: 25/10/2024

Horário: 22:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Quando a Luz Arrebenta

Data: 25/10/2024

Horário: 22:10

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Minha Querida Família

Data: 25/10/2024

Horário: 22:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para organização da programação do evento. A escolha dos filmes é realizada pela repórter humana que assina esta matéria.