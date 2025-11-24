Pop

Morre Jimmy Cliff, aos 81 anos, ícone do reggae mundial

Família agradeceu o apoio dos fãs ao longo dos anos e pediu privacidade neste momento

Jimmy Cliff: família confirma morte do cantor aos 80 anos após convulsão e pneumonia. (Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08h27.

Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 08h28.

O cantor Jimmy Cliff morreu nesta segunda-feira, 24, aos 81 anos, segundo comunicado divulgado pelas redes sociais do artista. A família informou que o músico sofreu uma convulsão seguida de pneumonia.

A nota, assinada pela esposa, Latifa, e pelas filhas Lilty e Aken, expressa “profunda tristeza” pela morte do artista. No texto, elas agradecem aos fãs, amigos, colegas de trabalho e profissionais de saúde que acompanharam Cliff nos últimos dias.

De acordo com o comunicado, o apoio do público foi “a força” do cantor ao longo da carreira. A família também pediu respeito à privacidade neste momento e afirmou que mais informações serão divulgadas posteriormente.

Trajetória de destaque

Jimmy Cliff foi um dos nomes mais importantes do reggae e levou o gênero para o cenário internacional a partir dos anos 1970. Sua carreira inclui sucessos como The Harder They Come, Many Rivers to Cross e You Can Get It If You Really Want, além de participações em filmes que ajudaram a consolidar sua influência global.

